Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

AWERS

REWERS

WZÓR NADRUKU HOLOGRAMU

1. Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1 o wymiarach 85,60 × 53,98 mm. Blankiet wykonany jest z polichlorku winylu (PVC) o właściwościach fizykochemicznych zgodnych z normą ISO/IEC 7810 w zakresie wymagań dla kart identyfikacyjnych w formacie ID-1.

2. Poddruk blankietu legitymacji jest wykonany w technice cyfrowej lub offsetowej w standardzie CMYK (4 + 4) - na awersie i rewersie. Po procesie personalizacji karta jest chroniona zewnętrzną folią laminacyjną.

3. W procesie zadrukowywania blankietu legitymacji (poddruk cyfrowy lub offsetowy) są nanoszone następujące elementy:

1) poddruk blankietu legitymacji z tłem giloszowym jest wykonany w technice cyfrowej lub offsetowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane to:

C-80 M-9 Y-88 K-60, C-28 M-4 Y-31 K-21, C-23 M-3 Y-25 K-17, C-0 M-0 Y-0 K-0, C-26 M-11 Y-14 K-4, C-87 M-38 Y-48 K-13,

a) wypełnienie tonalne liniowe:

od koloru C-28 M-4 Y-31 K-21 do koloru C-80 M-9 Y-88 K-60,

b) gilosze w kolorach:

od koloru C-57 M-0 Y-18 K-0 do koloru C- 85 M-31 Y-42 K-5,

c) gilosze w kolorach:

od koloru C-58 M-0 Y-19 K-0 do koloru C-80 M-26 Y-38 K-4,

d) na awersie na dwóch paskach w kolorach C-23 M-3 Y-25 K-17 oraz C-26 M-11 Y-14 K-4 przebiegających przez całą szerokość legitymacji tekst „SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA” w kolorze białym o modulowanej wielkości czcionki Century Gothic Bold,

e) na awersie logo Społecznej Straży Rybackiej w kształcie owalu - w odległości 3,6 mm od prawej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 7 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm), w kolorach:

- tekst „SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA” - C-0 M-0 Y-0 K-10,

- wizerunek ryby - C-0 M-0 Y-0 K-10,

- tło - C-0 M-0 Y-0 K-50, C-0 M-0 Y-0 K-70, C-65 M-55 Y-51 K-52, C-64 M-54 Y-51 K-51,

f) w tle kształt ryby pobranej z logo Społecznej Straży Rybackiej składający się z nałożonych na siebie krzywych w kolorach: C-85 M-31 Y-42 K-5, C-57 M-0 Y-18 K-0, C-26 M-11 Y-14 K-4. Obrys kształtu w kolorze białym o grubości 0,5 pkt,

g) w tle litery SSR w kolorze C-26 M-11 Y-14 K-4 składające się dodatkowo z nałożonych na siebie krzywych w kolorach: C-85 M-31 Y-42 K-5, C-57 M-0 Y-18 K-0, C-80 M-9 Y-88 K-60. Obrys kształtu w kolorze białym o grubości 0,5 pkt;

2) pole zdjęcia na awersie - 6 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 19 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - o wymiarach 26 × 21 mm, jest przeznaczone na umieszczanie czarno-białego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

4. Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej zawiera:

1) na awersie napisy:

a) „SPOŁECZNA” - w odległości 4 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 3,4 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 15,9 pkt z białym konturem o szerokości 0,27 mm,

b) „STRAŻ RYBACKA” - w odległości 4 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 7,8 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 13,6 pkt z białym konturem o szerokości 0,27 mm,

c) „NR LEGITYMACJI” - w odległości 4,7 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 14,8 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 5 pkt, z białym konturem o szerokości 0,18 mm,

d) „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „ORGAN WYDAJĄCY”, „DATA WYDANIA” - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 5 pkt z białym konturem o szerokości 0,09 pkt,

e) zwrot „JEST STRAŻNIKIEM SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ POWIATU” - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 7 pkt;

2) na awersie nanoszone w procesie personalizacji następujące dane:

a) numer jednostkowy legitymacji umieszczony w odległości 21,8 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 14,2 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm), w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 9 pkt, składający się z siedmiu cyfr - 00/00/000 (nr województwa / nr powiatu / nr indywidualny strażnika),

b) imię i nazwisko - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 8 pkt,

c) nazwa powiatu, w którym osoba otrzymująca legitymację jest strażnikiem - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic 7 pkt,

d) organ wydający - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 6,5 pkt, zwrot rozbity na 2 wiersze,

e) data wydania - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 7 pkt;

3) na rewersie umieszczony napis:

a) w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold Kursywa 4,8 pkt, z białym konturem o szerokości 0,09 pkt o treści:

„Na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.”,

b) w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold Kursywa 4,8 pkt, z białym konturem o szerokości 0,09 pkt o treści:

„Legitymacja ważna na rok:”.

5. Na legitymację nanosi się corocznie, w miejscach oznaczonych, hologram koloru srebrnego o wymiarach 12 × 12 mm i grubości 10 μm, który ulega bezpowrotnemu zniszczeniu przy próbie oderwania od podłoża.

6. Na hologram w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się w kolorze czarnym rok ważności legitymacji (na wzorze oznaczony jako XXXX) oraz litery SSR.