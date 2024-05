§ 6.

1. Na wniosek Korporacji pożyczka może zostać umorzona w całości albo części wraz z odsetkami, w przypadku gdy stan i prognozowane zasilenia rachunku nie wystarczą na spłatę pożyczki w całości albo części wraz z odsetkami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych i zawiera co najmniej:

1) kwotę wnioskowanego umorzenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu środków na rachunku w okresie od dnia wystawienia dokumentu bankowego, o którym mowa w ust. 3, do dnia wymagalności ostatniej objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, należności z tytułu pożyczki, ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku, w tym prognozowanych zasileń rachunku;

3) uzasadnienie umorzenia pożyczki.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia tego wniosku, według stanu na dzień jego wystawienia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-5.

5. W przypadku pozytywnego stanowiska ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie umorzenia pożyczki minister ten przekazuje kopię wniosku, o którym mowa w ust. 1, i kopie załączonych do niego dokumentów oraz stanowisko w sprawie umorzenia pożyczki ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przedstawia stanowisko w sprawie umorzenia pożyczki.

6. W przypadku pozytywnego stanowiska ministra właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Korporacją, w imieniu Skarbu Państwa, umowę w sprawie umorzenia pożyczki.