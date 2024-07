§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373, z 2020 r. poz. 716, z 2022 r. poz. 2394 oraz z 2023 r. poz. 1402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie organu emerytalnego.”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem. Wniosek utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek utrwalony w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych organu emerytalnego wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu emerytalnego w ePUAP.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę:

1) wpływu do organu emerytalnego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej;

2) ustnego zgłoszenia wniosku do protokołu sporządzonego w siedzibie organu emerytalnego;

3) wpływu wniosku utrwalonego w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych organu emerytalnego;

4) wpływu wniosku utrwalonego w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu emerytalnego w ePUAP;

5) złożenia wniosku - w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 - w komórce kadrowej organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Krajowej Administracji Skarbowej.”;

4) w § 16:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zeznania świadków złożone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie organu emerytalnego zawierają w szczególności:”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podpis świadka.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy § 5 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli występują okoliczności, których potwierdzenie dokumentami nie jest wymagane, zainteresowany składa oświadczenie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisy § 5 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.”;

6) w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli zainteresowany posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wezwanie, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny przesyła, na wniosek zainteresowanego, w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych.”;

7) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli zainteresowany posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wezwanie, o którym mowa w ust. 3, organ emerytalny przesyła, na wniosek zainteresowanego, w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych.”;

8) w § 27 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podpis i stanowisko osoby upoważnionej do wydania decyzji, z uwzględnieniem art. 32b ustawy.”.