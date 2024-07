Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 1057)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, polegających na:

1) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej;

2) złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 2. Czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także czynności niejawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.

§ 3. Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:

1) zakupie, odebraniu dostawy, objęciu w najem, wypożyczeniu albo wejściu w inny sposób w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1;

2) przyjęciu lub wręczeniu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych środków płatniczych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.

§ 4. Nabyty lub przejęty przedmiot oraz przyjętą korzyść majątkową można poddać specjalistycznym badaniom, zwłaszcza gdy:

1) zachodzi wątpliwość dotycząca ich istoty, właściwości lub ilości;

2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się na nich ślady umożliwiające identyfikację osoby, czasu, miejsca lub rzeczy.

§ 5. 1.1) Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zgoda zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności;

3) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzaniu lub przedłużeniu przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o wynikach czynności, skierowana do zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) rejestr wniosków, zarządzeń i zgód, dotyczących realizacji czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) notatka służbowa dotycząca przebiegu i wyników czynności, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) wyniki badań specjalistycznych, jeżeli zostały przeprowadzone.

2. (uchylony).2)

3. W przypadku zastosowania urządzeń technicznych rejestrujących obraz lub dźwięk, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.

§ 6. Materiały uzyskane w wyniku czynności, które nie dostarczyły danych mogących być dowodem, podlegają niezwłocznemu protokolarnemu komisyjnemu zniszczeniu w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę. Protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów przechowuje się w tej jednostce, w której materiały te zostały zniszczone.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1057)

Załącznik nr 13)

WZÓR - WNIOSEK













Załącznik nr 24)

WZÓR - ZARZĄDZENIE













Załącznik nr 35)

WZÓR - INFORMACJA









Załącznik nr 4

(uchylony)6)





Załącznik nr 57)

WZÓR - REJESTR WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ I ZGÓD DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CZYNNOŚCI NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA, ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIU LUB WRĘCZENIU KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ









Załącznik nr 68)

WZÓR - NOTATKA SŁUŻBOWA









1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 172), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2017 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.