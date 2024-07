§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) ukończyła studia:

a) na kierunku architektura albo

b) w zakresie architektury i urbanistyki lub budownictwa, lub inżynierii środowiska;

2) ma co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie ukończonych studiów, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku osoby, która ukończyła studia w zakresie budownictwa, praktyka zawodowa obejmuje zapobiegawczy nadzór sanitarny.”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane osobie posiadającej uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

1b. Uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być przyznane osobie posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy w dwóch zakresach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.”,

b) w ust. 2:

- użyte w pkt 1 w lit. h oraz w pkt 2 w lit. c wyrazy „przychodni lekarskich” zastępuje się wyrazami „obiektów wskazanych w pkt 3 lit. b i c”,

- w pkt 3:

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) zakłady lecznicze,

c) pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej,”,

- - uchyla się lit. d;

3) w § 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnienie rzeczoznawcy przyznaje się na wniosek kandydata skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierający:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres miejsca zamieszkania kandydata;

3) numer telefonu kandydata, jeżeli posiada;

4) adres poczty elektronicznej kandydata, jeżeli posiada;

5) informacje dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej kandydata;

6) wskazanie jednego z zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1;

7) wskazanie, czy kandydat ubiega się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu, jeżeli dotyczy.”,

b) w ust. 2:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dokument wystawiony przez uczelnię, potwierdzający ukończenie studiów w zakresie architektury i urbanistyki lub budownictwa, lub inżynierii środowiska;”,

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w § 9 ust. 5, oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 - w przypadku gdy kandydat ubiega się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W danym terminie egzaminu kwalifikacyjnego, zwanego dalej „egzaminem”, można złożyć tylko jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do egzaminu dopuszcza się kandydata po stwierdzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego spełnienia wymagań określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 oraz po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1:

1) pkt 1 - nie później niż 21 dni od dnia otrzymania informacji pisemnej od Głównego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez kandydata wymagań określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 albo

2) pkt 2 - w przypadku kandydata, o którym mowa w § 9 ust. 5.

2. Jeżeli kandydat nie przystąpi do egzaminu w pierwszym terminie wyznaczonym po dopuszczeniu kandydata do egzaminu, może on przystąpić do egzaminu w następnym terminie wyznaczonym bezpośrednio po terminie egzaminu, do którego nie przystąpił.

3. Jeżeli kandydat nie przystąpi do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 2, opłata, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie podlega zwrotowi na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z którego została uiszczona.

4. Kandydat, który nie przystąpił do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 2, może ponownie złożyć wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie roku od ostatniego z terminów, o których mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedokonania opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, w terminach wskazanych w ust. 1 pkt 1, wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.”;

6) w § 8:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat okazuje dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość kandydata, pracownikowi Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewniającemu obsługę organizacyjną Komisji.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Termin części:

1) pisemnej egzaminu wyznacza się w okresach od dnia:

a) 1 marca do dnia 10 marca,

b) 4 maja do dnia 10 maja,

c) 1 września do dnia 10 września;

2) ustnej egzaminu wyznacza się nie później niż 45 dnia od dnia, w którym odbyła się część pisemna egzaminu.”,

c) w ust. 3:

- w pkt 1 wyrazy „dwóch członków” zastępuje się wyrazem „członek”,

- w pkt 2 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „dwóch”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przy przygotowaniu wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo opinii, o której mowa w § 24 ust. 2 - przewodniczący lub jego zastępca, dwóch członków oraz sekretarz;”,

- w pkt 3 wyraz „pięciu” zastępuje się wyrazem „trzech”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu:

1) pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewniający obsługę organizacyjną Komisji:

a) dzieli na grupy dokumentację projektową, na podstawie której kandydaci sporządzają opinie, zgodnie z zakresami, o których mowa w § 3 ust. 1, i nadaje numery dokumentacji projektowej odrębne dla każdej grupy,

b) przydziela kandydatowi numer, którym kandydat posługuje się w trakcie części pisemnej egzaminu; kandydat oznacza tym numerem opinię, o której mowa w § 9 ust. 1;

2) przewodniczący Komisji lub jego zastępca losuje dokumentację projektową z grupy, o której mowa w pkt 1 lit. a, dotyczącą zakresu uprawnienia, o którego przyznanie kandydat się ubiega.

2. Główny Inspektorat Sanitarny przekazuje przewodniczącemu Komisji listę kandydatów, którzy wzięli udział w części pisemnej egzaminu, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów wraz z przydzielonymi im numerami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w formie zaszyfrowanego pliku danych - w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i poufność przesyłanych danych, po ustaleniu przez Komisję wyniku części pisemnej egzaminu.

3. Lista kandydatów, o której mowa w ust. 2, jest przechowywana przez przewodniczącego Komisji przez okres trzech miesięcy.”;

8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do części ustnej egzaminu przystępuje kandydat, który z części pisemnej egzaminu uzyskał wynik pozytywny, oraz kandydat, o którym mowa w § 9 ust. 5, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej egzaminu.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Kandydat, który uzyskał z części pisemnej egzaminu wynik pozytywny, a z części ustnej egzaminu wynik negatywny, może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu.

2. Kandydat może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu tylko raz, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej egzaminu.

3. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca wyznacza dodatkowy termin części ustnej egzaminu, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym kandydat przystąpił do części ustnej egzaminu, z której uzyskał wynik negatywny.

4. Kandydat, który nie przystąpił do części ustnej egzaminu w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 albo ponownie uzyskał wynik negatywny z tej części egzaminu, otrzymuje wynik negatywny z egzaminu.

5. Jeżeli kandydat nie przystąpi do części ustnej egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 2, opłata, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, niezwłocznie podlega zwrotowi na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z którego została uiszczona.”;

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Osoby wchodzące w skład Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 950 zł,

b) członek - 850 zł, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) sekretarz - 950 zł;

2) za dokonanie oceny opinii, o której mowa w § 9 ust. 1:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 750 zł,

b) członek - 650 zł, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) sekretarz - 750 zł;

3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu każdego kandydata:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 450 zł,

b) członek - 350 zł,

c) sekretarz - 400 zł.

2. Członek Komisji opracowujący wstępną analizę, o której mowa w § 9 ust. 3, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 3500 zł - wyłącznie za opracowanie tej analizy. Wysokość wynagrodzenia ustala przewodniczący Komisji lub jego zastępca, uwzględniając skalę trudności poszczególnych zakresów tematycznych oraz obszerność dokumentacji egzaminacyjnej.

3. Osoby wchodzące w skład Komisji, przygotowujące wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo opinię, o której mowa w § 24 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczący lub jego zastępca - 700 zł;

2) członek - 600 zł;

3) sekretarz - 700 zł.”;

11) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłaty wnoszonej przez kandydata w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy wynosi:

1) za część pisemną egzaminu - 6350 zł;

2) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 5 - 2600 zł;

3) za część ustną egzaminu - 2500 zł.”;

12) w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Informację o możliwości złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca zamieszcza w załączniku, o którym mowa w § 20 ust. 2, oraz w odmowie uzgodnienia dokumentacji projektowej.”;

13) w § 24:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z urzędu albo”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne obejmujące w szczególności wskazanie naruszonych przepisów, sposobu ich naruszenia oraz informację, czy dokumentacja projektowa podlegała ponownemu uzgodnieniu przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się kopię dokumentacji projektowej, której dotyczy wniosek, lub kopie innych dokumentów potwierdzających nienależyte wykonywanie obowiązków przez rzeczoznawcę.”;

14) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „2. Wzór pieczęci imiennej” skreśla się wyrazy „Adres miejsca zamieszkania”.