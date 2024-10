§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1102) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 2 w pkt 2, 11 i 15 oraz w § 9 w ust. 3 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 w pkt 3-5 w różnym przypadku wyraz „baza” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „zbiór”;

2) w § 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) karta daktyloskopijna - kartę daktyloskopijną palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych palców, której wzór jest określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy o Policji;

8) karta daktyloskopijna dłoni - kartę daktyloskopijną, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni, której wzór jest określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy o Policji;”;

3) w § 3 wyraz „chejroskopijną” zastępuje się wyrazami „daktyloskopijną dłoni”;

4) użyty w § 5 w ust. 2 i 3, w § 6 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 5 oraz w § 7 w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz „chejroskopijna” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „karta daktyloskopijna dłoni”;

5) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kopie plików zawierające karty daktyloskopijne i karty daktyloskopijne dłoni udostępnia się odpowiednio zgodnie z art. 21j ustawy o Policji.”;

6) w § 6 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pobrania obrazów linii papilarnych metodą tuszową sporządza się jeden komplet karty daktyloskopijnej i karty daktyloskopijnej dłoni, uwzględniając następujące warunki:”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) komplet karty daktyloskopijnej i karty daktyloskopijnej dłoni przesyła się niezwłocznie do CRD w celu rejestracji tego kompletu.”;

7) w § 8 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Wizerunek osób utrwala się w formie zdjęć, w tym zdjęć sygnalitycznych, oraz w formie opisów wizerunków, w tym również na informatycznych nośnikach danych.

2. Gromadzone przez Policję informacje w formie zdjęć osób, w tym zdjęć sygnalitycznych, oraz w formie opisów wizerunków przetwarza się w postaci elektronicznej w zbiorach danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

3. Materiały źródłowe w postaci cyfrowych zapisów zdjęć na informatycznych nośnikach danych gromadzi się w komórkach organizacyjnych właściwych ze względu na miejsce wykonania zdjęcia. Osoba odpowiedzialna za materiały źródłowe trwale usuwa je z informatycznych nośników danych nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia ich wytworzenia.

4. Sposób wykonywania zdjęć sygnalitycznych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”;

8) w § 9:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) opracowuje w dwóch egzemplarzach projekt zarządzenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) przedstawia projekt zarządzenia do podpisu właściwemu organowi w ABW, Straży Granicznej lub Policji;”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na podstawie zarządzenia właściwego organu przekazuje oznaczony profil DNA Komendantowi Głównemu Policji w celu rejestracji w zbiorze danych DNA, dołączając pakiet kryminalistyczny z próbką materiału biologicznego i kartą rejestracyjną próbki biologicznej;”,

c) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację, czy dany profil znajduje się już w zbiorze danych DNA.”;

9) w § 10:

a) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jednostka organizacyjna ABW lub Straży Granicznej, której funkcjonariusz pobrał obrazy linii papilarnych lub materiał biologiczny od osób, przekazuje, w formie papierowej lub elektronicznej, jednostce organizacyjnej Policji właściwej według miejsca pobrania obrazów linii papilarnych lub materiału biologicznego:”,

- uchyla się pkt 2,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę jednostki ABW lub Straży Granicznej, której funkcjonariusz pobrał obrazy linii papilarnych lub materiał biologiczny;”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jednostka organizacyjna ABW lub Straży Granicznej, której funkcjonariusz utrwalił wizerunek osoby, przekazuje, w formie elektronicznej, jednostce organizacyjnej Policji właściwej według miejsca utrwalenia wizerunku:

1) ustalone dane, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8;

2) wizerunek osoby utrwalony w sposób określony w § 8 w przypadku utrwalenia tego wizerunku;

3) nazwę jednostki ABW lub Straży Granicznej, której funkcjonariusz utrwalił wizerunek osoby;

4) informacje o dyspozycjach co do osoby objętej rejestracją.”,

c) w ust. 4 po wyrazach „ust. 3” dodaje się wyrazy „i 3a”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Trybu przekazywania, o którym mowa w ust. 3-4, nie stosuje się, w przypadku gdy ABW lub Straż Graniczna posiada możliwość rejestrowania danych i informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w trybie teletransmisji danych. W takim przypadku ABW lub Straż Graniczna przekazuje Komendantowi Głównemu Policji dane i informacje, o których mowa w ust. 3 i 3a, przez ich zarejestrowanie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, stosując odpowiednio przepisy ust. 2.”,

e) w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ust. 3” dodaje się wyrazy „i 3a”,

f) w ust. 8 wyrazy „i ust. 3 pkt 2-6” zastępuje się wyrazami „ , ust. 3 pkt 3-6 i ust. 3a pkt 2-4”;

10) w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 3 i 3a, przez ABW lub Straż Graniczną stosuje się formularz rejestracyjny „KSIP - Rejestracja osoby, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych”, którego wzór jest określony w załączniku nr 2a do rozporządzenia.

2. Komendant Główny Policji lub osoba przez niego upoważniona nadaje, zmienia lub cofa funkcjonariuszom ABW lub Straży Granicznej, na wniosek ABW lub Straży Granicznej, uprawnienia dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w celu rejestracji lub aktualizacji informacji i danych o osobach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 6. Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień funkcjonariuszom ABW lub Straży Granicznej do dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w celu rejestracji lub aktualizacji informacji i danych o osobach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

11) w § 12 w ust. 1 wyrazy „w § 10 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „w § 10 ust. 2, 3 i 3a”;

12) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.