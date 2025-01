§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 867 i 1444) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań w sądach apelacyjnych i okręgowych mogą być tworzone oddziały kadr i gospodarczy.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań, w szczególności ze względu na liczbę stanowisk orzeczniczych i urzędniczych, w sądzie rejonowym można utworzyć oddziały: finansowy, kadr i gospodarczy.”;

3) w § 30 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów;”;

4) w § 31 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów w zakresie niepowierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu;”;

5) w § 65 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio po wydaniu aktu delegowania sędziego do pełnienia czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.”;

6) w § 68 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) co najmniej 75 % - dla zastępcy przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 orzeczników, koordynatora do spraw mediacji w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 300, koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych albo w sprawach karnych, Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości oraz sędziego, któremu powierzono orzekanie w sprawach prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej,”,

b) lit. h i i otrzymują brzmienie:

„h) co najmniej 10 % i nie więcej niż 15 % - dla sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

i) co najmniej 5 % i nie więcej niż 10 % - dla sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jego zastępcy, kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.”;

7) w § 73 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do rozpoznania sprawy, o której mowa w art. 49 § 4 ustawy.”;

8) w § 122 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) informację, o której mowa w art. 54 § 15 ustawy;”.