REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1661
USTAWA
z dnia 5 listopada 2025 r.
o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1661
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1646
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie wniosków i realizacji umów o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1645
USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1644
REKLAMA
USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1643
USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1642
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1641
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1640
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1639
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1638
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1637
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1636
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1635
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1634
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki odpadami
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1633
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1632
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie szczegółowych zadań i struktury Ochotniczych Hufców Pracy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1631
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1630
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1629