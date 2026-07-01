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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 879

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2026 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2025 r. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.”;

2) w § 4:

a) pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„1c) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach - obszar województw: opolskiego i śląskiego;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie - obszar województwa zachodniopomorskiego;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu - obszar województwa dolnośląskiego;”,

d) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze - obszar województwa lubuskiego.”.

§ 2.

Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie lub do Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-01
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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