§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2025 r. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.”;

2) w § 4:

a) pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„1c) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach - obszar województw: opolskiego i śląskiego;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie - obszar województwa zachodniopomorskiego;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu - obszar województwa dolnośląskiego;”,

d) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze - obszar województwa lubuskiego.”.