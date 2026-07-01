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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 879
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2026 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.”;
2) w § 4:
a) pkt 1c otrzymuje brzmienie:
„1c) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach - obszar województw: opolskiego i śląskiego;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie - obszar województwa zachodniopomorskiego;”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu - obszar województwa dolnośląskiego;”,
d) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze - obszar województwa lubuskiego.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-07-01
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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