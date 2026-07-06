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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 900
USTAWA
z dnia 11 czerwca 2026 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki1)
Art. 1.
1) w art. 3:
a) w pkt 10ka po wyrazach „energii elektrycznej” dodaje się wyrazy „ , magazyn ciepła lub magazyn chłodu”,
b) po pkt 10ka dodaje się pkt 10kb w brzmieniu:
„10kb) magazyn ciepła lub magazyn chłodu - instalację umożliwiającą magazynowanie ciepła lub chłodu w postaci energii cieplnej w celu późniejszego wprowadzenia jej do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;”;
2) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. 1. Korespondencja między przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, w tym wnioski, oświadczenia, informacje i powiadomienia, jest prowadzona - jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513) lub w przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, chyba że odbiorca zażąda, aby korespondencja była prowadzona w postaci papierowej.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, w momencie zawierania umowy informuje odbiorcę o możliwości żądania prowadzenia korespondencji w postaci papierowej.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwia odbiorcy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub dokumentowej, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez tego przedsiębiorcę.”;
3) w art. 4j:
a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Sprzedawca energii elektrycznej lub paliw gazowych wskazuje, w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie sprzedaży paliw gazowych lub umowie kompleksowej z odbiorcą w gospodarstwie domowym oraz odbiorcą końcowym będącym mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, sposób wyliczenia strat ekonomicznych, o których mowa w ust. 3a, poniesionych przez sprzedawcę.”,
b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
„3c. W przypadku umów na czas oznaczony z gwarancją stałej ceny sprzedawca energii elektrycznej wskazuje odbiorcy, o którym mowa w ust. 3b, maksymalną wysokość odszkodowań, o których mowa w ust. 3a zdanie drugie.”;
4) w art. 5 po ust. 6h dodaje się ust. 6i w brzmieniu:
„6i. Sprzedawca energii elektrycznej, który wystawia odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym fakturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)), przekazuje wraz z tą fakturą przejrzyste i zrozumiałe podsumowanie informacji w niej zawartych, wyrażone w języku niespecjalistycznym, zawierające łączną kwotę do zapłaty, kwotę do zapłaty za obrót energią elektryczną, kwotę do zapłaty za usługi dystrybucji tej energii oraz okres obowiązywania umowy. Podsumowanie nie stanowi integralnej części faktury ani nie jest załącznikiem do faktury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”;
5) w art. 7:
a) po ust. 1d dodaje się ust. 1d[1] w brzmieniu:
„1d[1]. Umowy o przyłączenie do sieci nie zawiera się w przypadku, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona instalacja skroplonego gazu ziemnego, jeżeli operatorem tej instalacji wyznaczono przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych.”,
b) po ust. 2[4] dodaje się ust. 2[5] w brzmieniu:
„2[5]. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, niezwłocznie po otrzymaniu od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, podejmuje kontakt z odbiorcą energii elektrycznej w celu ustalenia daty instalacji u niego układu pomiarowo-rozliczeniowego, która następuje w terminie niedłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania informacji.”;
6) w art. 7b:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Na potrzeby uznania systemu ciepłowniczego lub chłodniczego za efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, w rozumieniu ust. 4 pkt 1, za energię z odnawialnych źródeł energii w przypadku kotłów elektrycznych uznaje się ilość ciepła wytworzonego w kotle elektrycznym z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, określoną zgodnie z art. 116 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.”,
b) w ust. 5 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz ministrowi właściwemu do spraw energii”,
c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Prezes URE, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazuje gromadzone sprawozdania, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz sporządza i przekazuje zestawienia informacji w nich zawartych.”;
7) w art. 32 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w źródle, z którego całość wytworzonego ciepła jest dostarczana do jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, na potrzeby przemysłowych procesów technologicznych, z uwzględnieniem zabezpieczenia w ciepło potrzeb niezbędnych, towarzyszących przemysłowym procesom technologicznym.
4b. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła między źródłem a odbiorcami i na potrzeby, o których mowa w ust. 4a, pod warunkiem braku zaopatrzenia w ciepło lokali mieszkalnych.”;
8) w art. 33 w ust. 1b w pkt 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541)”;
9) w art. 43:
a) w ust. 9:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) premii gwarantowanej - w odniesieniu do:
a) nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7,
b) zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7;”,
- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) premii gwarantowanej indywidualnej - w odniesieniu do zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 7.”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska stwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, dla inwestycji, o której mowa w ust. 7, nie może złożyć wniosku do Prezesa URE o dopuszczenie do:
1) systemu premii gwarantowanej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 7 - w przypadku:
a) nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji i znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7, oraz jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 7 - dla energii elektrycznej wytworzonej w tych jednostkach,
b) zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki;
2) udziału w naborze - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki;
3) systemu premii gwarantowanej indywidualnej - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki.”;
10) w art. 45:
a) w ust. 1:
- pkt 1b otrzymuje brzmienie:
„1b) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, jego magazynowania oraz zagospodarowania ciepła odpadowego, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w odniesieniu do wartości księgowej poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych netto, który dla działalności z zakresu budowy, modernizacji i przyłączania jednostek wytwórczych będących instalacjami odnawialnego źródła energii, w których jest wytwarzane ciepło, oraz instalacji, w których jest zagospodarowywane ciepło odpadowe, będzie niemniejszy niż 7 %;”,
- po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) uwzględnienie w kosztach uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania ciepła wartości 30 % uprawnień do emisji przydzielanych zgodnie z art. 22b ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8, z późn. zm.) na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6;”,
b) po ust. 1l dodaje się ust. 1la w brzmieniu:
„1la. Na uzasadniony zwrot z kapitału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b, składają się:
1) stopa wolna od ryzyka, odnosząca się do każdego składnika majątku trwałego netto, ustalona na podstawie średniej rentowności obligacji Skarbu Państwa o dziesięcioletnim terminie wykupu, w okresie 36 miesięcy poprzedzających kwartał, w którym wniosek o zatwierdzenie taryfy zostanie przedłożony, której szczegółowy sposób ustalania jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6;
2) premia za ryzyko, odnosząca się do poszczególnych składników majątku trwałego netto, uwzględniająca:
a) poziom ryzyka technicznego i ekonomicznego właściwego dla poszczególnych rodzajów infrastruktury, w tym instalacji magazynowania ciepła,
b) udział ciepła odpadowego oraz ciepła z odnawialnych źródeł energii w całkowitej ilości ciepła dostarczanego przez sektor ciepłownictwa systemowego,
c) wpływ danego składnika majątku na poprawę efektywności energetycznej oraz stopień realizacji celów związanych z transformacją energetyczną
- której procentowa wartość jest określona w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6.”;
11) w art. 46:
a) w ust. 5 wyrazy „oraz przejrzystość cen i stawek opłat” zastępuje się wyrazami „ , przejrzystość cen i stawek opłat oraz udział ciepła odpadowego i ciepła z odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych, a także uwzględniając dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz. Urz. UE L 243 z 09.07.2021, str. 1, z późn. zm.)”,
b) w ust. 6:
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) sposób ustalania stopy wolnej od ryzyka oraz rzeczowe aktywa trwałe netto, dla których uwzględnia się premię za ryzyko i procentową wysokość tej premii dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych netto zaangażowanych w wykonywanie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem planowanych w okresie pierwszego roku stosowania taryfy nakładów inwestycyjnych w te aktywa, z których środki trwałe zostaną przekazane w tym okresie do eksploatacji;”,
- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) sposób uwzględniania w taryfach wartości 30 % uprawnień do emisji, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1c.”;
12) w art. 47 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Zatwierdzeniu przez Prezesa URE nie podlegają również taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła - w części spełniającej łącznie następujące warunki:
1) dostarczanie ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne odbywa się bez pośrednictwa sieci do odbiorcy lub grupy odbiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą;
2) występuje brak uprawnienia lub zobowiązania każdego z odbiorców, o których mowa w pkt 1, do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby gospodarstw domowych;
3) zachodzi zgodna wola stron na sprzedaż i zakup ciepła na podstawie umowy, z pominięciem cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.”;
13) w art. 54 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, jeżeli następuje ono na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.”;
14) w art. 62c:
a) w ust. 4 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „2015 r.”,
b) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „2015 r.”.
Art. 2.
1) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. W terminie do dnia 30 września 2026 r., w odniesieniu do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lub podmiotów, które zleciły w całości utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu podmiotowi na podstawie art. 24b, mogą zlecić Agencji, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Przepisy art. 24b ust. 1a-5 i 9-11 stosuje się odpowiednio.”;
2) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) od dnia 1 października 2026 r. do dnia 30 września 2027 r. - w terminie do dnia 1 września 2026 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 15 września tego roku.”;
3) w ust. 6 wyrazy „ust. 1-1b” zastępuje się wyrazami „ust. 1-1c”.
Art. 3.
1) w art. 116:
a) w ust. 1 w pkt 2 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) ciepła wytworzonego w kotłach elektrycznych konwertujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na ciepło”,
b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c-1e w brzmieniu:
„1c. W przypadku gdy ciepło zostanie wytworzone w kotle elektrycznym, obowiązek zakupu ciepła obejmuje całość ciepła wytworzonego w tym kotle elektrycznym z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii dostarczonej do tego kotła:
1) na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 5 ust. 2d ustawy - Prawo energetyczne, w której wytwórca zobowiązał się dostarczać energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii w indywidualnie wskazanej instalacji, lub
2) przez krajowy system elektroenergetyczny z uwzględnieniem procentowego udziału energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii w roku poprzednim określonego zgodnie z ust. 1d,
3) bezpośrednio z instalacji odnawialnego źródła energii
- przy czym warunkiem objęcia wytworzonego ciepła obowiązkiem zakupu jest opomiarowanie energii elektrycznej dostarczanej do kotła elektrycznego w sposób umożliwiający określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej zgodnie z pkt 1-3.
1d. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego do dnia 28 lutego każdego roku udostępnia na swojej stronie internetowej informację o procentowym udziale energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym w roku poprzednim, wyznaczonym jako stosunek sumarycznej ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z odnawialnych źródeł energii w roku poprzednim do ilości sumarycznej energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez wszystkie źródła energii elektrycznej w roku poprzednim.
1e. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na potrzeby wyznaczenia udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w ust. 1d, przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, informacje o ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez odnawialne źródła energii przyłączone do sieci dystrybucyjnej w roku poprzednim oraz informacje o ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez wszystkie źródła energii przyłączone do sieci dystrybucyjnej w roku poprzednim. W zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio przepis art. 9c ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne, a operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, przekazują informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, do operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”,
c) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „właściwy do spraw klimatu” zastępuje się wyrazami „właściwy do spraw energii”;
2) w art. 135 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ciepła wytworzonego w urządzeniach, o których mowa w art. 116 ust. 1c, nie uwzględnia się do krajowego celu OZE.”;
3) w art. 152 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami „właściwy do spraw klimatu”.
Art. 4.
1) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy w danej lokalizacji przez wytwórcę energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zostało wybudowane kolejne źródło o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW, jednostki kogeneracji wchodzące w skład tego źródła mogą uzyskać dopuszczenie do systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji, jeżeli:
1) wybudowanie tego źródła nastąpiło po upływie 3 lat od wydania ostatniego dopuszczenia dla nowej małej jednostki kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, istniejącej małej jednostki kogeneracji lub zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji wchodzących w skład istniejącego źródła;
2) brak jest połączeń między jednostkami kogeneracji wchodzącymi w skład poszczególnych źródeł;
3) budowa nowego źródła jest uzasadniona zwiększeniem zapotrzebowania na energię.”;
2) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3-5, nie przysługuje dla nowej jednostki kogeneracji lub nowej małej jednostki kogeneracji, jeżeli ciepło wytworzone w tej jednostce będzie wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej przez istniejącą jednostkę kogeneracji, z wyłączeniem przypadku, gdy nowa jednostka kogeneracji lub nowa mała jednostka kogeneracji zastępuje jedną lub więcej jednostek wytwórczych lub stanowi niezbędną rozbudowę jednostek wytwórczych w celu zapewnienia dostarczania ciepła do tej sieci ciepłowniczej.”;
3) w art. 16 w ust. 3:
a) w pkt 1 wyrazy „48 miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 miesięcy”,
b) w pkt 2 wyrazy „60 miesięcy” zastępuje się wyrazami „72 miesięcy”;
4) w art. 18 w ust. 4 uchyla się pkt 4;
5) w art. 21 w ust. 3:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w przypadku wygrania aukcji, będzie korzystać z systemu wsparcia, o którym mowa w niniejszym rozdziale;”,
b) w pkt 7 w lit. b:
- w tiret pierwszym wyrazy „48 miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 miesięcy”,
- w tiret drugim wyrazy „60 miesięcy” zastępuje się wyrazami „72 miesięcy”;
6) w art. 27:
a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”,
b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesięcy”,
c) dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:
„4. Dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji danych zawartych w ofercie, która wygrała aukcję, na etapie pozyskiwania potwierdzenia uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej, w zakresie:
1) planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z systemu wsparcia, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3a, z uwzględnieniem art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b, lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3, z zastrzeżeniem że łączna ilość energii, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3, oraz długość okresu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3a, z uwzględnieniem art. 4 ust. 2, określone w ofercie nie mogą ulec zmianie;
2) mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem że łączna zaktualizowana moc tej jednostki nie zmieni pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 2 pkt 14 lit. a, pkt 46 lit. a lub art. 4 ust. 1, właściwej dla tej jednostki w dniu złożenia oferty;
3) rodzaju jednostki kogeneracji, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji, z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany rodzaju paliwa.
5. Aktualizacja danych zawartych w ofercie następuje przez złożenie Prezesowi URE wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wytwórcy zawierającego informacje o zakresie i treści aktualizacji, o której mowa w ust. 4.
6. W przypadku gdy aktualizacja danych zawartych w ofercie dokonana przez wytwórcę nie spełnia warunków określonych w ust. 4, dane nie podlegają aktualizacji.
7. O dokonaniu albo braku dokonania aktualizacji danych zawartych w ofercie zgodnie z ust. 4 i 5 Prezes URE informuje:
1) wytwórcę - w decyzji, o której mowa w ust. 2;
2) operatora rozliczeń - w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.”;
7) w art. 30:
a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, jaką wytwórca zobowiązuje się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, lub - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lub ust. 7 i 8 - wyłącznie wytworzyć tę energię;”,
b) w ust. 7 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3”;
8) w art. 43:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , organizuje i przeprowadza”,
b) w ust. 2:
- w pkt 1 wyrazy „48 miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 miesięcy”,
- w pkt 2 wyrazy „60 miesięcy” zastępuje się wyrazami „72 miesięcy”;
9) w art. 44 w ust. 4 uchyla się pkt 4;
10) w art. 47 w ust. 3:
a) uchyla się pkt 3,
b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w przypadku wygrania naboru, będzie korzystać z systemu wsparcia, o którym mowa w niniejszym rozdziale;”,
c) w pkt 9:
- w lit. a wyrazy „48 miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 miesięcy”,
- w lit. b wyrazy „60 miesięcy” zastępuje się wyrazami „72 miesięcy”,
d) w pkt 13 po wyrazach „planowanych kosztów inwestycyjnych” dodaje się wyrazy „znacznej modernizacji”;
11) w art. 51:
a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”,
b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesięcy”,
c) dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:
„4. Dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji danych zawartych w ofercie, która wygrała nabór, na etapie pozyskiwania potwierdzenia uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej w zakresie:
1) planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z systemu wsparcia, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 4a, z uwzględnieniem art. 47 ust. 3 pkt 9, lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 4, z zastrzeżeniem że łączna ilość energii, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 4, oraz długość okresu, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 4a, z uwzględnieniem art. 6 ust. 2, określone w ofercie nie mogą ulec zmianie;
2) mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 47 ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem że łączna zaktualizowana moc tej jednostki nie zmieni pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 2 pkt 14 lit. b, pkt 46 lit. b lub art. 6 ust. 1 pkt 1, właściwej dla tej jednostki w dniu złożenia oferty;
3) rodzaju jednostki kogeneracji, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika naboru, z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany rodzaju paliwa.
5. Aktualizacja danych zawartych w ofercie następuje przez złożenie Prezesowi URE wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wytwórcy zawierającego informacje o zakresie i treści aktualizacji, o której mowa w ust. 4.
6. W przypadku gdy aktualizacja danych zawartych w ofercie dokonana przez wytwórcę nie spełnia warunków określonych w ust. 4, dane nie podlegają aktualizacji.
7. O dokonaniu albo braku dokonania aktualizacji danych zawartych w ofercie zgodnie z ust. 4 i 5 Prezes URE informuje:
1) wytwórcę - w decyzji, o której mowa w ust. 2;
2) operatora rozliczeń - w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.”;
12) w art. 69 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prezesowi URE” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw energii”;
13) uchyla się art. 76;
14) w art. 77 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który nie uczestniczy w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3-5 i 9, oraz wytwórcy, dla którego wysokość premii gwarantowanej indywidualnej w okresie poprzedniego roku kalendarzowego wynosiła 0 złotych za 1 MWh.”;
15) w art. 83 uchyla się ust. 6;
16) w art. 85 uchyla się ust. 4-6;
17) w art. 87 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4;
18) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 87 ust. 1 pkt 2 wynosi od 1000 do 10 000 zł.”;
19) w art. 90 w ust. 1 wyrazy „art. 87 ust. 2 i art. 89 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 87 ust. 2 i art. 89”.
Art. 5.
1) w ust. 1 skreśla się wyrazy „art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 6 i 6a, art. 11zh ust. 1,”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 6 i 6a oraz art. 11zh ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 6 i 6a oraz art. 11zh ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niedłużej niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.”.
Art. 6.
Art. 7.
1) w ust. 1 wyrazy „4 sierpnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „4 sierpnia 2036 r.”;
2) w ust. 3 wyrazy „4 sierpnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „4 sierpnia 2036 r.”.
Art. 8.
1) w art. 3 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
„16. Do wniosku składanego w sposób określony w ust. 15 można załączyć odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11.”;
2) w art. 5:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W terminie do 21 września 2026 r. gmina może złożyć korektę wniosku, o którym mowa w ust. 4, za okresy wskazane w art. 2 ust. 10.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W terminie do 30 września 2026 r. wojewodowie mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z korektami wniosków, o których mowa w ust. 5.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub korekty wniosku, o której mowa w ust. 4a.”.
Art. 9.
Art. 10.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne informuje odbiorcę o możliwości udzielenia przez niego zgody na prowadzenie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513) lub w przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, wraz z korespondencją kierowaną do tego odbiorcy, jednak niepóźniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 2 niniejszej ustawy.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne dołącza formularz, który zawiera:
1) dane odbiorcy:
a) imię (imiona) i nazwisko albo firmę (nazwę) wraz z oznaczeniem formy prawnej,
b) miejsce dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne,
c) numer umowy zawartej przez odbiorcę z przedsiębiorstwem energetycznym,
d) numer klienta, jeżeli został nadany,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu, jeżeli odbiorca wyraża na to zgodę;
2) listę oferowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne sposobów komunikowania się z odbiorcą, zawierającą wskazanie rodzajów dostępnych środków komunikacji elektronicznej oraz informację o przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne taki portal posiada.
4. Odbiorca, udzielając zgody przedsiębiorstwu energetycznemu, przekazuje wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 3.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
2. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 116 ust. 1e ustawy zmienianej w art. 3, za rok poprzedzający rok wejścia w życie niniejszej ustawy w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepis art. 9c ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, a operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, przekazują te informacje do operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
1) art. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2027 r.;
2) art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz pkt 11 lit. a i lit. b tiret pierwsze, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz ustawę z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507 i 846.
- Data ogłoszenia: 2026-07-06
- Data wejścia w życie: 2026-07-21
- Data obowiązywania: 2026-07-21
- USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
- USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej
- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
- USTAWA z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy („instrument SAFE”)
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