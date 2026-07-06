Art. 1.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w pkt 10ka po wyrazach „energii elektrycznej” dodaje się wyrazy „ , magazyn ciepła lub magazyn chłodu”,

b) po pkt 10ka dodaje się pkt 10kb w brzmieniu:

„10kb) magazyn ciepła lub magazyn chłodu - instalację umożliwiającą magazynowanie ciepła lub chłodu w postaci energii cieplnej w celu późniejszego wprowadzenia jej do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;”;

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. 1. Korespondencja między przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, w tym wnioski, oświadczenia, informacje i powiadomienia, jest prowadzona - jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513) lub w przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, chyba że odbiorca zażąda, aby korespondencja była prowadzona w postaci papierowej.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, w momencie zawierania umowy informuje odbiorcę o możliwości żądania prowadzenia korespondencji w postaci papierowej.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwia odbiorcy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub dokumentowej, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez tego przedsiębiorcę.”;

3) w art. 4j:

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

„3b. Sprzedawca energii elektrycznej lub paliw gazowych wskazuje, w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie sprzedaży paliw gazowych lub umowie kompleksowej z odbiorcą w gospodarstwie domowym oraz odbiorcą końcowym będącym mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, sposób wyliczenia strat ekonomicznych, o których mowa w ust. 3a, poniesionych przez sprzedawcę.”,

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku umów na czas oznaczony z gwarancją stałej ceny sprzedawca energii elektrycznej wskazuje odbiorcy, o którym mowa w ust. 3b, maksymalną wysokość odszkodowań, o których mowa w ust. 3a zdanie drugie.”;

4) w art. 5 po ust. 6h dodaje się ust. 6i w brzmieniu:

„6i. Sprzedawca energii elektrycznej, który wystawia odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym fakturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)), przekazuje wraz z tą fakturą przejrzyste i zrozumiałe podsumowanie informacji w niej zawartych, wyrażone w języku niespecjalistycznym, zawierające łączną kwotę do zapłaty, kwotę do zapłaty za obrót energią elektryczną, kwotę do zapłaty za usługi dystrybucji tej energii oraz okres obowiązywania umowy. Podsumowanie nie stanowi integralnej części faktury ani nie jest załącznikiem do faktury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”;

5) w art. 7:

a) po ust. 1d dodaje się ust. 1d[1] w brzmieniu:

„1d[1]. Umowy o przyłączenie do sieci nie zawiera się w przypadku, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona instalacja skroplonego gazu ziemnego, jeżeli operatorem tej instalacji wyznaczono przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych.”,

b) po ust. 2[4] dodaje się ust. 2[5] w brzmieniu:

„2[5]. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, niezwłocznie po otrzymaniu od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, podejmuje kontakt z odbiorcą energii elektrycznej w celu ustalenia daty instalacji u niego układu pomiarowo-rozliczeniowego, która następuje w terminie niedłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania informacji.”;

6) w art. 7b:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Na potrzeby uznania systemu ciepłowniczego lub chłodniczego za efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, w rozumieniu ust. 4 pkt 1, za energię z odnawialnych źródeł energii w przypadku kotłów elektrycznych uznaje się ilość ciepła wytworzonego w kotle elektrycznym z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, określoną zgodnie z art. 116 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.”,

b) w ust. 5 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz ministrowi właściwemu do spraw energii”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Prezes URE, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazuje gromadzone sprawozdania, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz sporządza i przekazuje zestawienia informacji w nich zawartych.”;

7) w art. 32 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w źródle, z którego całość wytworzonego ciepła jest dostarczana do jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, na potrzeby przemysłowych procesów technologicznych, z uwzględnieniem zabezpieczenia w ciepło potrzeb niezbędnych, towarzyszących przemysłowym procesom technologicznym.

4b. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła między źródłem a odbiorcami i na potrzeby, o których mowa w ust. 4a, pod warunkiem braku zaopatrzenia w ciepło lokali mieszkalnych.”;

8) w art. 33 w ust. 1b w pkt 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541)”;

9) w art. 43:

a) w ust. 9:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) premii gwarantowanej - w odniesieniu do:

a) nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7,

b) zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7;”,

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) premii gwarantowanej indywidualnej - w odniesieniu do zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 7.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska stwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, dla inwestycji, o której mowa w ust. 7, nie może złożyć wniosku do Prezesa URE o dopuszczenie do:

1) systemu premii gwarantowanej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 7 - w przypadku:

a) nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji i znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7, oraz jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 7 - dla energii elektrycznej wytworzonej w tych jednostkach,

b) zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki;

2) udziału w naborze - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki;

3) systemu premii gwarantowanej indywidualnej - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki.”;

10) w art. 45:

a) w ust. 1:

- pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, jego magazynowania oraz zagospodarowania ciepła odpadowego, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w odniesieniu do wartości księgowej poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych netto, który dla działalności z zakresu budowy, modernizacji i przyłączania jednostek wytwórczych będących instalacjami odnawialnego źródła energii, w których jest wytwarzane ciepło, oraz instalacji, w których jest zagospodarowywane ciepło odpadowe, będzie niemniejszy niż 7 %;”,

- po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) uwzględnienie w kosztach uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania ciepła wartości 30 % uprawnień do emisji przydzielanych zgodnie z art. 22b ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8, z późn. zm.) na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6;”,

b) po ust. 1l dodaje się ust. 1la w brzmieniu:

„1la. Na uzasadniony zwrot z kapitału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b, składają się:

1) stopa wolna od ryzyka, odnosząca się do każdego składnika majątku trwałego netto, ustalona na podstawie średniej rentowności obligacji Skarbu Państwa o dziesięcioletnim terminie wykupu, w okresie 36 miesięcy poprzedzających kwartał, w którym wniosek o zatwierdzenie taryfy zostanie przedłożony, której szczegółowy sposób ustalania jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6;

2) premia za ryzyko, odnosząca się do poszczególnych składników majątku trwałego netto, uwzględniająca:

a) poziom ryzyka technicznego i ekonomicznego właściwego dla poszczególnych rodzajów infrastruktury, w tym instalacji magazynowania ciepła,

b) udział ciepła odpadowego oraz ciepła z odnawialnych źródeł energii w całkowitej ilości ciepła dostarczanego przez sektor ciepłownictwa systemowego,

c) wpływ danego składnika majątku na poprawę efektywności energetycznej oraz stopień realizacji celów związanych z transformacją energetyczną

- której procentowa wartość jest określona w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6.”;

11) w art. 46:

a) w ust. 5 wyrazy „oraz przejrzystość cen i stawek opłat” zastępuje się wyrazami „ , przejrzystość cen i stawek opłat oraz udział ciepła odpadowego i ciepła z odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych, a także uwzględniając dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz. Urz. UE L 243 z 09.07.2021, str. 1, z późn. zm.)”,

b) w ust. 6:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) sposób ustalania stopy wolnej od ryzyka oraz rzeczowe aktywa trwałe netto, dla których uwzględnia się premię za ryzyko i procentową wysokość tej premii dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych netto zaangażowanych w wykonywanie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem planowanych w okresie pierwszego roku stosowania taryfy nakładów inwestycyjnych w te aktywa, z których środki trwałe zostaną przekazane w tym okresie do eksploatacji;”,

- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) sposób uwzględniania w taryfach wartości 30 % uprawnień do emisji, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1c.”;

12) w art. 47 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Zatwierdzeniu przez Prezesa URE nie podlegają również taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła - w części spełniającej łącznie następujące warunki:

1) dostarczanie ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne odbywa się bez pośrednictwa sieci do odbiorcy lub grupy odbiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą;

2) występuje brak uprawnienia lub zobowiązania każdego z odbiorców, o których mowa w pkt 1, do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby gospodarstw domowych;

3) zachodzi zgodna wola stron na sprzedaż i zakup ciepła na podstawie umowy, z pominięciem cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.”;

13) w art. 54 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, jeżeli następuje ono na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.”;

14) w art. 62c:

a) w ust. 4 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „2015 r.”,

b) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „2015 r.”.