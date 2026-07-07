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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 909
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- Data ogłoszenia: 2026-07-07
- Data wejścia w życie: 2026-07-07
- Data obowiązywania: 2026-07-07
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
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