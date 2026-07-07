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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 909

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-07
  • Data wejścia w życie: 2026-07-07
  • Data obowiązywania: 2026-07-07
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Brak dokumentów zmieniających.
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 910

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 914

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 899

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 906

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 907

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 896

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 911

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 908

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wzmocnienia Odporności Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 903

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 894

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 876

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie legitymacji ankietera statystycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 888

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu &#8222;Dobry start&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857

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