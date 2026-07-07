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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 913

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-07
  • Data wejścia w życie: 2026-07-07
  • Data obowiązywania: 2026-07-07
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 910

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 914

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 899

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 906

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 907

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 896

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 911

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 908

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wzmocnienia Odporności Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 903

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 894

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 876

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie legitymacji ankietera statystycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 888

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu &#8222;Dobry start&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857

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