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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1012

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 14 lipca 2026 r.

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904 i 982) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się podstawę programową kształcenia ogólnego dla:

1) branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.2)) w zakresie dotyczącym podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717, z 2023 r. poz. 312 i 1759, z 2024 r. poz. 996 oraz z 2025 r. poz. 378 i 1052.Minister Edukacji: B. Nowacka

Załącznik nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

[PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
z dnia 14 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1012)

Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-29
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
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