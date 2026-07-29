REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1012
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 14 lipca 2026 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904 i 982) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717, z 2023 r. poz. 312 i 1759, z 2024 r. poz. 996 oraz z 2025 r. poz. 378 i 1052.Minister Edukacji: B. Nowacka
Załącznik nr 3
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 14 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1012)
Załącznik nr 1
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj
Załącznik nr 2
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działania Mechanizm interwencyjny w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także wysokości tej pomocy
REKLAMA