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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1014
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2022 r. poz. 2260), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. poz. 1357).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. poz. 1357), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1014)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1675 oraz z 2026 r. poz. 26 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) formy i tryb współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zwanymi dalej „organami”, w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta, zwanych dalej „zakażeniami i chorobami zakaźnymi”;
2) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów;
3) terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych;
4) sposób udostępniania danych osób, u których podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z ich powodu, oraz okres ich przechowywania;
5) sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy;
6) rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy.
§ 2. 1. Współdziałanie organów w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych polega na:
1) uzgadnianiu sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które są niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
2) wzajemnym udzielaniu pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epizootycznego w zakresie:
a) prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, epizootycznych i postępowań dotyczących skażenia środowiska,
b) przeprowadzania badań laboratoryjnych lub weryfikacji wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych do badań od ludzi, zwierząt lub z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ze środowiska;
3) wzajemnym informowaniu o sposobach likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych, w tym o wydanych nakazach, zakazach, wytycznych i zaleceniach, lub na uzgadnianiu projektów wytycznych i zaleceń;
4) koordynowaniu działań informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego i uzgadnianiu treści publikowanych materiałów informacyjnych;
5) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych inspekcjach lub osób wyznaczonych do wykonania czynności w imieniu tych organów.
2. W ramach współdziałania w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniają sobie okresowo, nierzadziej jednak niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne lub epizootyczne oraz przygotowywane lub będące w posiadaniu tych organów informacje o charakterze statystycznym.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Współdziałanie organów odbywa się:
1) z urzędu - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4;
2) na wniosek - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5.
§ 3. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4. W przypadku otrzymania zgłoszenia:
1) podejrzenia lub rozpoznania u ludzi zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej:
a) pryszczycy,
b) wścieklizny,
c) wąglika,
d) brucelozy,
e) gruźlicy u osób mających kontakt ze zwierzętami gospodarskimi,
f) tularemii,
g) gorączki Q,
h) zespołu hemolityczno-mocznicowego i innych postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC),
i) grypy ptaków u ludzi,
j) SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami,
2) stwierdzeniu w materiale biologicznym pobranym od człowieka obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w pkt 1
- właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
§ 5. W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania u co najmniej dwóch osób zachorowania lub zgonu z powodu:
1) salmonelozy wywołanej przez pałeczki Salmonella inne niż Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C,
2) listeriozy,
3) kampylobakteriozy,
4) włośnicy
- jeżeli zachodzi podejrzenie, że wspólnym źródłem zakażenia osób chorych na tę chorobę lub zmarłych z jej powodu są zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
§ 6. W przypadku stwierdzenia:
1) u zwierząt:
a) pryszczycy,
b) wąglika,
c) gruźlicy bydła,
d) brucelozy u bydła, kóz, owiec i świń,
e) przenośnej gąbczastej encefalopatii przeżuwaczy (TSE),
f) grypy ptaków,
g) tularemii,
h) wścieklizny,
i) włośnicy,
j) gorączki Q,
k) chlamydiozy ptaków,
l) zakażenia SARS-CoV-2,
m)2) zakażenia wirusem zachodniego Nilu,
2) w próbkach do badań pobranych od zwierząt obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w pkt 1
- powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
§ 7. W przypadku stwierdzenia u zwierząt gospodarskich lub w produktach pochodzenia zwierzęcego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywoływać zakażenia i choroby zakaźne u ludzi, w tym kampylobakteriozy, salmonellozy u drobiu, bydła i świń, listeriozy lub toksoplazmozy, powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
§ 8. W przypadku wystąpienia zmian w środowisku naturalnym, mających lub mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt, organy przekazują sobie wzajemnie informacje o tych zmianach niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tych informacji.
§ 9. Dane, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, organy:
1) udostępniają sobie wzajemnie:
a) do wglądu,
b) poprzez sporządzenie kopii papierowych lub
c) w postaci dokumentu elektronicznego;
2) przechowują przez okres niedłuższy niż 5 lat.
§ 10. 1. Organy mogą posiadane siły i środki wykorzystywać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zapewniający realizację zadań określonych w przepisach o zakresie ich działania.
2. W przypadku przekazania sił i środków, o których mowa w ust. 1, następuje ono po sporządzeniu protokołu przekazania.
§ 11. Organy w ramach współdziałania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonują w swoich laboratoriach badania mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne i inne w kierunku wykrywania biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1014)
WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH OBJĘTYCH WSPÓŁDZIAŁANIEM ORGANÓW
|
Lp.
|
Zakażenia i choroby zakaźne występujące
|
u ludzi
|
u zwierząt
|
1
|
bruceloza
|
bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń
|
2
|
chlamydioza
|
chlamydioza ptaków
|
3
|
encefalopatia gąbczasta
|
przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (TSE)
|
4
|
gorączka Q
|
gorączka Q
|
5
|
gruźlica
|
gruźlica bydła
|
6
|
kampylobakterioza
|
kampylobakterioza
|
7
|
listerioza
|
listerioza
|
8
|
mykoplazmoza
|
mykoplazmoza drobiu
|
9
|
pryszczyca
|
pryszczyca
|
10
|
grypa ptaków u ludzi
|
grypa ptaków
|
11
|
salmoneloza
|
salmonellozy u drobiu, bydła i świń
|
12
|
toksoplazmoza
|
toksoplazmoza
|
13
|
tularemia
|
tularemia
|
14
|
wąglik
|
wąglik
|
15
|
włośnica
|
włośnica
|
16
|
wścieklizna
|
wścieklizna
|
17
|
zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)
|
zakażenia pałeczkami Escherichia coli
(szczepy werocytotoksyczne)
|
18
|
zakażenie SARS-CoV-2
|
zakażenie SARS-CoV-2
|
195)
|
|
zakażenie wirusem zachodniego Nilu
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. poz. 1357), które weszło w życie z dniem 23 października 2025 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 stycznia 2013 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. poz. 516), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1570, z 2009 r. poz. 641, z 2010 r. poz. 679 i 1723 oraz z 2012 r. poz. 892).
5) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 2026-07-29
- Data obowiązywania: 2026-07-29
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