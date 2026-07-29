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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1018
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2026 r.
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 i 425) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 2026-07-30
- Data obowiązywania: 2026-07-30
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działania Mechanizm interwencyjny w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także wysokości tej pomocy
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