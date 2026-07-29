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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1018

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2026 r.

w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 i 425) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2027 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-29
  • Data wejścia w życie: 2026-07-30
  • Data obowiązywania: 2026-07-30
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Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

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