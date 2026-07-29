§ 15.

1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, o której mowa w § 13, Agencja informuje wnioskodawcę o wysokości pomocy przyznanej na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty za pomocą systemu teleinformatycznego w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia tego wniosku i umieszcza w tym systemie na koncie wnioskodawcy umowę o dofinansowanie oraz wezwanie do jej zawarcia w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na konto wnioskodawcy w tym systemie.

2. W przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, o której mowa w § 13, Agencja odmawia przyznania pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty. Przepisy art. 20 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Termin do zawarcia umowy o dofinansowanie liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wnioskodawcy wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na jego konto w tym systemie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.

4. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest zawierana w sposób określony w ust. 7 pkt 3, w informacji, o której mowa w ust. 1, Agencja wskazuje adres siedziby Agencji albo jednostki organizacyjnej Agencji, pod którym ma zostać podpisana umowa o dofinansowanie.

5. W przypadku gdy w umowie o dofinansowanie umieszczonej przez Agencję w systemie teleinformatycznym występują błędy w zakresie danych wnioskodawcy, wnioskodawca może w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zgłosić Agencji za pomocą systemu teleinformatycznego konieczność zmiany umowy o dofinansowanie.

6. W przypadku dokonania przez Agencję zmian w umowie o dofinansowanie w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, Agencja ponownie przekazuje wezwanie do zawarcia umowy o dofinansowanie za pomocą systemu teleinformatycznego na konto wnioskodawcy w tym systemie w terminie 7 dni od dnia przekazania tego wezwania oraz umieszcza w tym systemie na koncie wnioskodawcy umowę o dofinansowanie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.

7. Umowę o dofinansowanie zawiera się przez podpisanie przez Agencję umowy o dofinansowanie podpisanej przez wnioskodawcę:

1) za pomocą systemu teleinformatycznego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) poza systemem teleinformatycznym na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) w siedzibie Agencji albo w jednostce organizacyjnej Agencji pod adresem wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 4, przez podpisanie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

8. Agencja zamieszcza w systemie teleinformatycznym informację o dacie zawarcia umowy o dofinansowanie w sposób określony w ust. 7 pkt 2 i 3, dołączając elektroniczną wersję zawartej umowy o dofinansowanie lub elektroniczne odwzorowanie tej umowy.

9. W przypadku gdy wnioskodawca nie zawarł umowy o dofinansowanie w wyznaczonym przez Agencję terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty, chyba że wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, niedłuższym niż 14 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.