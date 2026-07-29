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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1017
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 lipca 2026 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działania Mechanizm interwencyjny w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także wysokości tej pomocy
Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Pomoc przyznaje się na realizację operacji polegającej na udzieleniu wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury za dodatkowe koszty poniesione w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją panującą na Bliskim Wschodzie, zwanego dalej „wsparciem za dodatkowe koszty”.
§ 2.
1) spełniającej warunki wynikające z programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, w szczególności zapewniającej osiągnięcie i zachowanie celów szczegółowych, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1139”;
2) która nie stanowi operacji, o której mowa w art. 13 rozporządzenia 2021/1139.
§ 3.
1) armatorowi statku rybackiego, przy którego użyciu jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
2) podmiotowi będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82, z późn. zm.), który prowadzi działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych;
3) podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;
4) osobie władającej obwodem rybackim na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883 oraz z 2025 r. poz. 1795).
§ 4.
1) 3780 zł - dla statków rybackich o długości całkowitej do 11,99 m,
2) 45 770 zł - dla statków rybackich o długości całkowitej od 12 m do 17,99 m,
3) 85 850 zł - dla statków rybackich o długości całkowitej od 18 m do 40 m
- przy czym długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.
2. Pomoc na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty przyznaje się podmiotowi, o którym mowa w § 3 pkt 1, dla danego statku rybackiego, w przypadku gdy:
1) dany statek rybacki ma wskazaną w rejestrze statków rybackich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590), moc silnika głównego wyrażoną w kW i statek ten jest aktywny na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie;
2) nie została zawarta umowa o dofinansowanie na złomowanie danego statku rybackiego lub jego przekwalifikowanie w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanej dalej „ustawą”;
3) z danego statku rybackiego dokonano wyładunków w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zaraportowanych w elektronicznym systemie raportowania połowów w ilości niemniejszej niż tona za 2024 r. albo 2025 r.
3. Pomoc na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty przyznaje się raz na dany statek rybacki.
§ 5.
2. Masę produkcji wyrobów rybnych sprzedanych w 2024 r. ustala się na podstawie formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego w roku 2024.
§ 6.
2. Masę produkcji ryb sprzedanych w 2025 r. ustala się na podstawie formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku 2025.
3. Pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty nie przyznaje się podmiotom prowadzącym wyłącznie zakłady akwakultury, o których mowa w art. 176 ust. 2 lit. b lub c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
§ 7.
2. Masę ryb odłowionych w 2024 r. ustala się na podstawie formularza statystycznego RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących w roku 2024.
§ 8.
1) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;
3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - jeżeli dotyczy;
4) kwotę wnioskowanej pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty;
5) określenie wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
6) imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie.
§ 9.
1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;
2) oświadczenie współarmatorów statku rybackiego o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem - w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 pkt 1;
3) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, a wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;
4) oświadczenie wnioskodawcy o masie produkcji wyrobów rybnych sprzedanych obejmującej łącznie produkcję własną oraz przetwórstwo usługowe w 2024 r., ustalonej na podstawie formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego w roku 2024, potwierdzonej przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 2;
5) oświadczenie wnioskodawcy o masie produkcji ryb sprzedanych ustalonej na podstawie formularza statystycznego RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku 2025, potwierdzonej przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 3;
6) oświadczenie wnioskodawcy o masie ryb odłowionych ustalonej na podstawie formularza statystycznego RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących w roku 2024, potwierdzonej przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 4;
7) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie dotyczyła obiektu chowu lub hodowli ryb stanowiącego przedmiot współposiadania;
8) oświadczenie wnioskodawcy, że jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 2;
9) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2026 r. poz. 981) - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 2;
10) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, albo kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 lub pkt 13 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795), w odniesieniu do zakładów akwakultury, o których mowa w art. 176 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 3;
11) kopię umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 pkt 4.
§ 10.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się co najmniej:
1) dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;
2) działanie, którego dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;
3) wysokość limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie;
4) sposób udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym;
5) warunki wyboru operacji.
3. Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może być krótszy niż 7 dni.
§ 11.
§ 12.
2. W przypadku gdy ze złożonych wniosków o dofinansowanie wynika, że zapotrzebowanie na pomoc na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty przekracza limit środków finansowych, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, do obliczenia wysokości pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty tego limitu i kwoty równej zapotrzebowaniu na pomoc na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty wynikającej ze złożonych wniosków o dofinansowanie na dzień ich złożenia oraz jest zaokrąglany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w dół.
3. W przypadku zastosowania współczynnika korygującego Agencja dokonuje korekty wnioskowanej kwoty pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty w złożonym wniosku o dofinansowanie. Kwota pomocy po dokonaniu korekty stanowi iloczyn współczynnika korygującego oraz wnioskowanej kwoty pomocy i jest zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w dół. Informacje o dokonanej korekcie kwoty pomocy Agencja zamieszcza w systemie teleinformatycznym.
§ 13.
§ 14.
2. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wyjaśnień, nie przedstawił dokumentów lub nie wykonał określonych czynności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty. Przepisy art. 20 ustawy stosuje się odpowiednio.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wnioskodawcy wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na jego konto w tym systemie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.
4. W przypadku gdy we wniosku o dofinansowanie występują oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, Agencja może dokonać ich korekty z urzędu, informując o tym wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego.
§ 15.
2. W przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, o której mowa w § 13, Agencja odmawia przyznania pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty. Przepisy art. 20 ustawy stosuje się odpowiednio.
3. Termin do zawarcia umowy o dofinansowanie liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wnioskodawcy wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na jego konto w tym systemie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.
4. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest zawierana w sposób określony w ust. 7 pkt 3, w informacji, o której mowa w ust. 1, Agencja wskazuje adres siedziby Agencji albo jednostki organizacyjnej Agencji, pod którym ma zostać podpisana umowa o dofinansowanie.
5. W przypadku gdy w umowie o dofinansowanie umieszczonej przez Agencję w systemie teleinformatycznym występują błędy w zakresie danych wnioskodawcy, wnioskodawca może w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zgłosić Agencji za pomocą systemu teleinformatycznego konieczność zmiany umowy o dofinansowanie.
6. W przypadku dokonania przez Agencję zmian w umowie o dofinansowanie w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, Agencja ponownie przekazuje wezwanie do zawarcia umowy o dofinansowanie za pomocą systemu teleinformatycznego na konto wnioskodawcy w tym systemie w terminie 7 dni od dnia przekazania tego wezwania oraz umieszcza w tym systemie na koncie wnioskodawcy umowę o dofinansowanie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.
7. Umowę o dofinansowanie zawiera się przez podpisanie przez Agencję umowy o dofinansowanie podpisanej przez wnioskodawcę:
1) za pomocą systemu teleinformatycznego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) poza systemem teleinformatycznym na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) w siedzibie Agencji albo w jednostce organizacyjnej Agencji pod adresem wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 4, przez podpisanie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.
8. Agencja zamieszcza w systemie teleinformatycznym informację o dacie zawarcia umowy o dofinansowanie w sposób określony w ust. 7 pkt 2 i 3, dołączając elektroniczną wersję zawartej umowy o dofinansowanie lub elektroniczne odwzorowanie tej umowy.
9. W przypadku gdy wnioskodawca nie zawarł umowy o dofinansowanie w wyznaczonym przez Agencję terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty, chyba że wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, niedłuższym niż 14 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.
§ 16.
2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, podpisane przez beneficjenta są składane w siedzibie Agencji albo w jednostce organizacyjnej Agencji albo przesyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.
§ 17.
§ 18.
2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta za pomocą systemu teleinformatycznego do złożenia wniosku o płatność w terminie wskazanym w wezwaniu, niedłuższym niż 7 dni od dnia przekazania tego wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na konto beneficjenta w tym systemie.
3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie złożył wniosku o płatność w terminie wskazanym w tym wezwaniu, pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty nie wypłaca się.
4. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub wymaga złożenia wyjaśnień, Agencja za pomocą systemu teleinformatycznego wzywa beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia wyjaśnień, w terminie wskazanym w wezwaniu, niedłuższym niż 7 dni od dnia przekazania tego wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na konto beneficjenta w tym systemie.
5. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 4, liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego na konto beneficjenta w tym systemie. Informację o przekazaniu wezwania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencja przesyła wnioskodawcy drogą elektroniczną.
6. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku o płatność, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.
7. W przypadku gdy we wniosku o płatność występują oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, Agencja dokonuje ich poprawy z urzędu, informując o tym beneficjenta za pomocą systemu teleinformatycznego.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów ustalonych przez Agencję do dokonania określonych czynności przez beneficjenta.
9. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, lub nie złożył wyjaśnień, lub nie uzupełnił wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja na jego wniosek przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli beneficjent:
1) wniósł wniosek o przywrócenie terminu za pomocą systemu teleinformatycznego w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu;
2) jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla której był określony termin;
3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 19.
2. Niezwłocznie po ustaleniu wysokości kwoty pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty do wypłaty Agencja przekazuje beneficjentowi informację o wysokości tej kwoty za pomocą systemu teleinformatycznego na konto beneficjenta w tym systemie, dołączając uzasadnienie w przypadku rozbieżności między wysokością kwoty do wypłaty ustaloną przez Agencję a wysokością kwoty wskazaną przez beneficjenta we wniosku o płatność.
3. Kwota pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana przez Agencję na wskazany przez beneficjenta rachunek bankowy albo na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
4. Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające wypłatę pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 1, Agencja informuje beneficjenta za pomocą systemu teleinformatycznego o przyczynie opóźnienia i nowym terminie wypłaty pomocy na realizację operacji w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty.
§ 20.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 2026-07-30
- Data obowiązywania: 2026-07-30
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