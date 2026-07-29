§ 1.

1. Łączna kwota potrzeb oświatowych na rok 2027 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zadań oświatowych realizowanych przez te jednostki.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) łącznej kwocie potrzeb oświatowych - rozumie się przez to kwotę potrzeb oświatowych na rok 2027, określoną zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2025/2026;

3) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904 i 982), w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli oraz liczby osób niebędących nauczycielami przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 15 czerwca 2026 r.;

4) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania albo o potrzebie zajęć rewa-lidacyjno?wychowawczych - rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno?wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

5) dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy, posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno?wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

6) liczbie godzin wsparcia - rozumie się przez to tygodniową liczbę godzin wsparcia ucznia lub słuchacza z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stanowiącą sumę:

a) tygodniowej liczby godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

b) tygodniowej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno?pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w indywidualnym programie edukacyjno?terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizowanych indywidualnie z uczniem,

c) połowy tygodniowej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno?pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w indywidualnym programie edukacyjno?terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, organizowanych w grupie,

d) tygodniowej liczby godzin zajęć i innych zadań realizowanych z uczniem przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,

e) tygodniowej liczby godzin zajęć i innych zadań realizowanych z uczniem przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,

f) tygodniowej liczby godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez pomoc nauczyciela dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;

7) małej szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy niż 12 lub jest równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

8) placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe;

9) zespole - rozumie się przez to zespół, w którego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, w tym szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżowa szkoła I stopnia, niebędące przedszkolem lub szkołą specjalną, lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży.