REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1015
UMOWA
z dnia 4 lutego 2026 r.
o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 1988-06-28
- Data obowiązywania: 1988-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1018
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1011
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1013
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działania Mechanizm interwencyjny w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także wysokości tej pomocy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1017
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1001
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1008
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tyczyna w województwie podkarpackim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 993
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 992
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto realizacji przez przedsiębiorcę wyznaczonego obowiązku w zakresie usługi powszechnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1000
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 997
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1014
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 998
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 973
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 987
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1010
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 991
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 977
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 970
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 966