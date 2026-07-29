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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1016
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 marca 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 26 stycznia 1960 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 26 stycznia 1960 r. (Dz. U. poz. 1446) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 2026 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z art. XI ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 24 września 1960 r.
Zgodnie z art. XI ust. 2 lit. d umowy weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 czerwca 1988 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami ww. umowy są:
Islamska Republika Afganistanu
Republika Albanii
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Republika Angoli
Królestwo Arabii Saudyjskiej
Republika Argentyńska
Republika Armenii
Związek Australijski
Republika Austrii
Republika Azerbejdżanu
Wspólnota Bahamów
Ludowa Republika Bangladeszu
Barbados
Królestwo Belgii
Belize
Republika Beninu
Królestwo Bhutanu
Wielonarodowe Państwo Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Republika Botswany
Federacyjna Republika Brazylii
Republika Bułgarii
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Chile
Chińska Republika Ludowa
Republika Chorwacji
Republika Cypryjska
Republika Czadu
Czarnogóra
Republika Czeska
Królestwo Danii
Wspólnota Dominiki
Republika Dominikańska
Republika Dżibuti
Arabska Republika Egiptu
Republika Ekwadoru
Państwo Erytrea
Republika Estońska
Królestwo Eswatini
Federalna Demokratyczna Republika Etiopii
Republika Fidżi
Republika Filipin
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Gabońska
Republika Gambii
Republika Ghany
Republika Grecka
Grenada
Gruzja
Kooperacyjna Republika Gujany
Republika Gwatemali
Republika Gwinei
Republika Gwinei Bissau
Republika Gwinei Równikowej
Republika Haiti
Królestwo Hiszpanii
Republika Hondurasu
Republika Indii
Republika Indonezji
Republika Iraku
Islamska Republika Iranu
Irlandia
Islandia
Państwo Izrael
Japonia
Republika Jemeńska
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie
Królestwo Kambodży
Republika Kamerunu
Kanada
Republika Kazachstanu
Republika Kenii
Republika Kirgiska
Republika Kiribati
Republika Kolumbii
Związek Komorów
Demokratyczna Republika Konga
Republika Konga
Republika Korei
Republika Kosowa
Republika Kostaryki
Państwo Kuwejt
Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
Królestwo Lesotho
Republika Libańska
Republika Liberii
Państwo Libia
Republika Litewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Łotewska
Republika Macedonii Północnej
Republika Madagaskaru
Republika Malawi
Republika Malediwów
Malezja
Republika Mali
Królestwo Marokańskie
Islamska Republika Mauretańska
Republika Mauritiusu
Meksykańskie Stany Zjednoczone
Sfederowane Stany Mikronezji
Republika Związku Mjanmy
Republika Mołdawii
Mongolia
Republika Mozambiku
Nepal
Królestwo Niderlandów
Republika Federalna Niemiec
Republika Nigru
Federalna Republika Nigerii
Republika Nikaragui
Królestwo Norwegii
Nowa Zelandia
Sułtanat Omanu
Islamska Republika Pakistanu
Republika Palau
Republika Panamy
Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei
Republika Paragwaju
Republika Peru
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska
Republika Południowej Afryki
Federacja Rosyjska
Rumunia Republika Rwandy
Federacja Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Republika Salwadoru
Niezależne Państwo Samoa
Republika Senegalu
Republika Serbii
Republika Sierra Leone
Republika Singapuru
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Federalna Republika Somalii
Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki
Stany Zjednoczone Ameryki
Republika Sudanu
Republika Sudanu Południowego
Republika Surinamu
Syryjska Republika Arabska
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Republika Środkowoafrykańska
Republika Tadżykistanu
Królestwo Tajlandii
Zjednoczona Republika Tanzanii
Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego
Republika Togijska
Królestwo Tonga
Republika Trynidadu i Tobago
Republika Tunezyjska
Republika Turcji
Tuvalu
Republika Ugandy
Ukraina
Republika Uzbekistanu
Republika Vanuatu
Węgry
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Socjalistyczna Republika Wietnamu
Republika Włoska
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
Republika Wysp Marshalla
Wyspy Salomona
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Republika Zambii
Republika Zielonego Przylądka
Republika Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-07-29
- Data wejścia w życie: 2026-07-29
- Data obowiązywania: 2026-07-29
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