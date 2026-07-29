Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 26 stycznia 1960 r. (Dz. U. poz. 1446) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 2026 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. XI ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 24 września 1960 r.

Zgodnie z art. XI ust. 2 lit. d umowy weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 czerwca 1988 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami ww. umowy są:

Islamska Republika Afganistanu

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Angoli

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Republika Armenii

Związek Australijski

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Królestwo Bhutanu

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Bośnia i Hercegowina

Republika Botswany

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Bułgarii

Burkina Faso

Republika Burundi

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czadu

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii

Wspólnota Dominiki

Republika Dominikańska

Republika Dżibuti

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Państwo Erytrea

Republika Estońska

Królestwo Eswatini

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Gruzja

Kooperacyjna Republika Gujany

Republika Gwatemali

Republika Gwinei

Republika Gwinei Bissau

Republika Gwinei Równikowej

Republika Haiti

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Republika Iraku

Islamska Republika Iranu

Irlandia

Islandia

Państwo Izrael

Japonia

Republika Jemeńska

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Królestwo Kambodży

Republika Kamerunu

Kanada

Republika Kazachstanu

Republika Kenii

Republika Kirgiska

Republika Kiribati

Republika Kolumbii

Związek Komorów

Demokratyczna Republika Konga

Republika Konga

Republika Korei

Republika Kosowa

Republika Kostaryki

Państwo Kuwejt

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Królestwo Lesotho

Republika Libańska

Republika Liberii

Państwo Libia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej

Republika Madagaskaru

Republika Malawi

Republika Malediwów

Malezja

Republika Mali

Królestwo Marokańskie

Islamska Republika Mauretańska

Republika Mauritiusu

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Sfederowane Stany Mikronezji

Republika Związku Mjanmy

Republika Mołdawii

Mongolia

Republika Mozambiku

Nepal

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Republika Nigru

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Sułtanat Omanu

Islamska Republika Pakistanu

Republika Palau

Republika Panamy

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Republika Paragwaju

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia Republika Rwandy

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent i Grenadyny

Republika Salwadoru

Niezależne Państwo Samoa

Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Federalna Republika Somalii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Stany Zjednoczone Ameryki

Republika Sudanu

Republika Sudanu Południowego

Republika Surinamu

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Środkowoafrykańska

Republika Tadżykistanu

Królestwo Tajlandii

Zjednoczona Republika Tanzanii

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Tuvalu

Republika Ugandy

Ukraina

Republika Uzbekistanu

Republika Vanuatu

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Republika Wysp Marshalla

Wyspy Salomona

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Republika Zambii

Republika Zielonego Przylądka

Republika Zimbabwe



Zjednoczone Emiraty Arabskie.