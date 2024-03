Księgowość wewnętrzna czy outsourcing? Wybierz zgodnie z potrzebami Twojego biznesu

Prowadząc własną firmę, kluczową decyzją jest wybór między wewnętrznym działem księgowości a outsourcingiem tej usługi. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, które warto rozważyć, biorąc pod uwagę specyfikę działalności oraz indywidualne preferencje.

Co da Ci outsourcing?

Mniejsze koszty i specjalistyczna wiedza w pakiecie

Outsourcing księgowości może przynieść znaczące oszczędności, szacowane na około 40% w porównaniu z wewnętrznym działem księgowym. Warto również uwzględnić nie tylko wynagrodzenie pracowników, ale także koszty związane z infrastrukturą techniczną, tj. zakupu oprogramowania, jego aktualizacji, zabezpieczeń, back-upów, sprzętu komputerowego czy tak trywialnych elementów jak stanowiska pracy, przestrzeni biurowej dla zespołu księgowego, miejsca na przechowywanie dokumentów itp. i rekrutacją. Procesy rekrutacyjne to dodatkowe koszty, które znaczenie wzrosły w ostatnich latach ze względu na ewidentny deficyt specjalistów na rynku, ale również czas jaki trzeba poświęcić na znalezienie pracowników i zbudowanie zespołu.

Poza korzyściami finansowymi, outsourcing usług księgowych daje dostęp do specjalistycznej wiedzy, co zmniejsza ryzyko błędów podczas rozliczeń podatkowych i minimalizuje potencjalne kary czy grzywny. “Ogromnym atutem współpracy z GLC jest również nasza wiedza i doświadczenie w obsłudze Klienta na wielu nowoczesnych systemach księgowych. Regularnie się szkolimy i podnosimy swoje kompetencje w zakresie znajomości programów ERP, z którychn potencjalnie mogą korzystać nasi Klienci. Pracujemy, m.in. na Enova, SAP (4Hana, R3), SAP Business One, Microsoft Dynamics Navision (Business Central), Comarch ERP XL (CDN XL).” - mówi Klaudia Derela, parter zarządzająca GLC Accounting.

Odpowiedzialność i kompleksowe podejście

Profesjonalna firma zewnętrzna ponosi odpowiedzialność, popartą zawartą polisą OC działalności za poprawność wyliczeń podatkowych, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Ponadto, outsourcing często idzie w parze z dostępem do różnorodnych narzędzi i ekspertów prawa, podatków, kadr i płac, księgowości, audytu czy IT. Taka kompleksowość pozwoli na oszczędność czasu, sprawniejszy przepływ informacji oraz analizę tematów z wielu perspektyw.

Outsourcing nie dla wszystkich

Outsourcing może nie być idealnym rozwiązaniem, szczególnie dla większych firm, gdzie istnieje skomplikowany obieg dokumentów i procesów. Wewnętrzny dział księgowości zapewnia bezpośredni dostęp do pracowników, co jest kluczowe w przypadku potrzeby szybkiego działania.

glc fot. materiały prasowe

To może kompromis?

Alternatywą może być sytuacja mieszana, gdzie wewnętrzny dział księgowości współpracuje z zewnętrzną firmą doradczą. To rozwiązanie daje możliwość zdywersyfikowania ryzyka i może być idealne dla tych, którzy szukają złotego środka.

Wybór między wewnętrznym działem księgowości a outsourcingiem powinien być dokładnie przemyślany, biorąc pod uwagę wielkość firmy, oczekiwania oraz możliwości finansowe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Kluczowe jest znalezienie tego, co najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i charakterystyce działalności Twojego biznesu.

“Jako firma doradcza od 25 lat wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców z wielu branż. Filarem naszej działalności jest księgowość. Oferujemy szeroki zakres obsługi księgowej, który realizujemy w wielu formach, zawsze uwzględniając potrzeby klienta oraz specyfikę branży, to z kolei pozwala przedsiębiorcom w pełni skupić się na rozwijaniu biznesu.”- dodaje Klaudia Derela.