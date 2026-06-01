1 na 60. Dlaczego biura rachunkowe nadal nie budżetują klientów?

KSeF już działa, sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do księgowości, a właściciele firm oczekują szybszej informacji finansowej. Mimo tego wiele biur rachunkowych nadal działa głównie jako operator dokumentów, a nie partner od zarządzania finansami klienta. Najlepiej pokazuje to jedna liczba.

Podczas jednej z konferencji branżowych autoMEE zapytało około 60 właścicieli biur rachunkowych, ilu z nich regularnie budżetuje swoich klientów. Rękę podniosła jedna osoba.

Nie jest to reprezentatywne badanie całego rynku, ale mocna obserwacja z praktyki. Pokazuje problem, który w rozmowach z biurami rachunkowymi powtarza się bardzo często: biura mają dostęp do danych finansowych klientów, ale rzadko mają czas, proces i narzędzia, aby przekładać te dane na decyzje biznesowe.

To właśnie ten wniosek jest jednym z głównych tematów raportu flowMEE “Biura rachunkowe w 2026 roku”, który analizuje wpływ KSeF, AI i automatyzacji na przyszłość biur rachunkowych.

Biuro widzi liczby, ale często nie ma czasu ich analizować

Biuro rachunkowe jest jednym z najbliższych partnerów przedsiębiorcy. Widzi faktury, koszty, przychody, rozrachunki, podatki, opóźnienia płatnicze i powtarzalne problemy finansowe. Teoretycznie jest więc w idealnym miejscu, żeby pomagać klientowi nie tylko w rozliczeniach, ale też w lepszym zarządzaniu firmą. W praktyce większość czasu pochłania codzienna operacja. Dokumenty trzeba pobrać, uporządkować, sprawdzić, opisać, zadekretować, zaksięgować, skontrolować, a często także dopytać klienta o brakujące informacje. Do tego dochodzą wyjątki, błędy, duplikaty i terminy.

Efekt jest prosty: biuro ma dane, ale nie ma przestrzeni na doradztwo. To dlatego tak mało biur regularnie budżetuje klientów. Nie dlatego, że brakuje im kompetencji. Częściej dlatego, że model pracy nadal opiera się na ręcznym przepychaniu dokumentów przez proces.

KSeF uporządkował faktury, ale nie rozwiązał procesu

Krajowy System e-Faktur zmienił sposób pracy z dokumentami. Faktury są bardziej cyfrowe, ustrukturyzowane i łatwiej dostępne niż w modelu opartym na mailach, skanach i folderach. Ale KSeF nie rozwiązuje wszystkiego.

Faktura może być dostępna w systemie, ale nadal trzeba wiedzieć, czego dotyczy koszt, kto powinien go zaakceptować, jak go zaklasyfikować, czy dokument pasuje do historii księgowań i czy wymaga dodatkowej kontroli. To są decyzje procesowe, a nie tylko techniczne. Dlatego KSeF w wielu biurach działa jak test. Pokazuje, które organizacje mają uporządkowany workflow, role, statusy i reguły współpracy z klientami, a które nadal opierają się na mailach, Excelach i wiedzy pojedynczych pracowników. Cyfrowy dokument nie oznacza jeszcze cyfrowego procesu.

AI nie zastępuje księgowych. Zastępuje ręczne pilnowanie chaosu

W dyskusji o sztucznej inteligencji w księgowości często pojawia się pytanie, czy AI zastąpi księgowych. To źle postawione pytanie. Lepsze pytanie brzmi: ile czasu księgowych jest dziś marnowane na zadania, które nie wymagają ich wiedzy eksperckiej?

Ręczne sprawdzanie statusu dokumentów, przepisywanie danych, kontrola duplikatów, dopytywanie o podstawowe informacje czy przenoszenie danych między systemami nie jest pracą doradczą. To operacyjne tarcie. W tym kierunku rozwijane są platformy takie jak flowMEE od autoMEE, które skupiają się nie tylko na samym odczytywaniu faktur, ale na automatyzacji całego procesu: od dokumentu, przez analizę i dekretację, po kontrolę oraz workflow.

Od operatora dokumentów do partnera finansowego

Największa szansa dla biur rachunkowych nie polega wyłącznie na tym, żeby księgować szybciej. To ważne, ale nie zmienia jeszcze pozycji biura w oczach klienta. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy biuro przestaje być wyłącznie operatorem dokumentów, a zaczyna być partnerem finansowym. Taki model oznacza rozmowę o budżecie, kosztach, płynności, marży, planowaniu podatkowym, ryzykach i decyzjach właściciela firmy. To są usługi o wyższej wartości niż samo przetwarzanie faktur.

Problem w tym, że nie da się dojść do tego modelu, jeśli zespół jest cały czas zakopany w operacji. Dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania typu AI dla biur rachunkowych, które pomagają uporządkować dokumenty, workflow, dekretację i kontrolę danych.

Przyszłość biur rachunkowych nie polega na większej liczbie godzin

Biura rachunkowe stoją dziś przed prostym wyborem. Mogą nadal skalować się głównie przez zatrudnianie kolejnych osób i ręczną obsługę rosnącej liczby dokumentów. Albo mogą przebudować model pracy tak, aby powtarzalne czynności przejmowała technologia, a ludzie skupiali się na kontroli, analizie i doradztwie.

Pierwsza droga oznacza coraz większą presję na marżę. Druga daje szansę na zmianę pozycji biura w relacji z klientem. KSeF nie kończy roli biur rachunkowych. AI również jej nie kończy. Obie zmiany pokazują jednak, że dotychczasowy model pracy ma swoje granice.

W 2026 roku przewagę będą miały nie te biura, które obsługują najwięcej dokumentów ręcznie. Przewagę będą miały te, które najlepiej zaprojektują proces.