Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki rachunkowości, gdy rachunkowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe

Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, zleciliśmy również w ramach umowy opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Została ona przez biuro stworzona i przez nas zaakceptowana. Obecnie w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości potrzebna jest aktualizacja tego dokumentu w sprawach dotyczących przenoszenia większości dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych. Kto odpowiada za zaktualizowanie tego dokumentu - my czy biuro rachunkowe? Jeśli to jest nasz obowiązek, w jakiej formie należy to zrobić?