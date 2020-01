Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym

Przedsiębiorcy, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe na rzecz innych podmiotów muszą stosować przepisy ustawy z 1 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 17 ustawy instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy obejmują zatem wszystkich tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi rachunkowe na zlecenie i na rzecz innych podmiotów. Będą to zarazem typowe biura rachunkowe ale także ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe na zlecenie innych podmiotów w ramach grupy kapitałowej.

Należy pokreślić, że przepisy dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy skonstruowane są w oparciu o zasadę ryzyka (ang. risk-based approach). Oznacza to, że przedsiębiorca sam powinien przeanalizować i ocenić, jakie konkretnie działania powinien podjąć, aby minimalizować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Działania te powinny być proporcjonalne do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa. Kluczową role odgrywa zatem ocena ryzyka przedsiębiorcy. Dokument ten stanowi podstawę do wskazania jakie ryzyka występują w związku z prowadzoną działalnością oraz w jaki sposób przedsiębiorca zamierza te ryzyka minimalizować. Tak przeprowadzona analiza i szacowanie ryzyka pozwala dopiero na opracowanie właściwych procedur i zasad postępowania. Na marginesie można wskazać, że słowo ryzyko zostało użyte w ustawie aż 77 razy.

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ponadto, jak wskazuje ust. 3, cytowanego artykułu, ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, dokonywać jej aktualizacji. Aktualizacja powinna nastąpić w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka.

Nie ulega wątpliwości, że instytucje obowiązane zobligowane są do przeprowadzenia oceny ryzyka, a jej wykonanie powinno zostać udokumentowane. Należy podkreślić, że o ile przyjęta na podstawie oceny ryzyka wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, może zawierać elementy wspólne dla wielu biur rachunkowych, to jednak ocena ryzyka powinna być dokumentem uwzględniającym specyfikę danego biura rachunkowego i odnoszącym się do tego konkretnego przedsiębiorcy.