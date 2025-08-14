Zakupy w długi weekend: co z piątkiem 15.08.2025 i niedzielą 17.08.2025 – otwarty Lidl, Biedronka i galerie handlowe czy tylko Żabka

Godziny dzielą nas od długiego weekendu – przynajmniej tych, którzy pracują w czwartek 14 sierpnia 2025 r. Kto musi uzupełnić zapasy domowe lub zrobić inne duże zakupy, musi już działać a przynajmniej mieć plan na te dni 14-17.08.2025, bo do normalności wrócimy dopiero w poniedziałek 18.08.2025 r.

Ruszamy na zakupy dzis w czwartek 14.08.2025 r. czy dopiero w sobotę? Co z pracą handlu w świąteczny piątek 15.08.2025 r., a czy ta niedziela 17.08.2025 r. jest handlowa czy z zakazem handlu. W jakie dni możemy liczyć na zakupy w Żabce.

Zakupy w czwartek 14.08.2025 r.

Czwartek jest normalnym dniem w handlu – sklepy są czynne jak w zwykły dzień powszedni, a wię większość dyskontów od 6.00 rano do 23.00 wieczorem.

Inaczej może być z małymi sklepami – w tym sieci Żabka. Tam właściciele sami sobie ustalają godziny, jeśli więc ktoś z nich zaplanował sobie wolne w weekend, może chcieć skrócić sobie pracę w czwartek 14 sierpnia i zamknąś klep już w godzinach popołudniowych.

Czwartek przed piątkowym świętem – narodowym i kościelnym, a w związku z tym ustawowo olym od pracy – to dobry dzień na zakupy, bo handel też wiąże z nim spore oczekiwania i rozgrywa klasyczną bitwę o klienta.

Najciekawszą promocję – dla klientów korzystających z aplikacji – znajdziemy w Lidlu. Poza promocyjnymi cenami wielu produktów, w tym częścią dla każdego klienta, a po części dla klientów z aplikacją, ci drudzy mogą praktycznie zrobić zakupy nawet za 500 zł z 10-procentowym upustem (bonus 50 złotych).

Nie ma potrzeby jednak zrobienia aż tak dużych zakupów, by skorzystać z 10-procentowej obniżki, bo zakupy powyżej 200 zł dają bonus 20 zł, a powyżej 300 zł – bonus 30 zł.

Zakupy w piątek 15.08.2025 r.

Piątek to dzień świąteczny i 15.08.2025 r. sklepy działają jak w niedzielę z zakazem handlu. Dyskontowe typu Lidl czy Biedronka są więc zamknięte. Z kolei w galeriach handlowych sklepy też są zamknięte, ale za to czynne restauracje, kawiarnie, lodziarnie i im podobne. Można więc zaplanować dzień w galerii czy centrum handlowym inny niż na świeżym powietrzu – zwłaszcza tam gdzie prognozowane są koszmarne upały lub groźne burze.

Zakupy typu spożywczego to domena w taki dzień świąteczny sklepów Żabka i innych małych sklepów osiedlowych.

Zakupy w sobotę 16.08.2025 roku

Sobota zaprasza na zakupy bez ograniczeń. To w handlu dzień roboczy – na dodatek dyskonty i inne sieci przyciągają klientów rozlicznymi promocjami. W pełnym zakresie czynne są galerie handlowe i centra handlowe.

Kto nie zdąży z dużymi zakupami w czwartek 14.08.2025 r., ten powinien właśnie na sobotę 16.08.2025 r. planować swoją aktywność w tym zakresie.

Niedziela handlowa 17.08.2025 r. czy to niedziela z zakazem handlu

Niestey, niedzieli 16.08.2025 r. nie ma na liście niedziel, w które handel jest dozwolony. Owszem w sierpniu jest przewidziana jedna niedziela handlowa, ale będzie to dopiero za dwa tygodnie w ostatnią niedzielę i w ogóle ostatni dzień sierpnia – 31.08.2025 r.