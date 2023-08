Księgowa pilnie poszukiwana. Outsourcing usług księgowo-finansowych

Znacząco wzrosła liczba firm, które poszukują księgowych i specjalistów do spraw rachunkowości. Najnowsze dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali 308,5 tys. nowych ofert pracy, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o ponad 14 proc. (Dane z maja 2023. Wzrost miesiąc do miesiąca). Jeden z najwyższych wzrostów notują ogłoszenia w obszarze księgowości i specjalistów do spraw rachunkowości. Rok do roku to aż 43 proc. Nie dziwi fakt, że coraz więcej polskich firm korzysta z outsourcingu księgowego.

Księgowy do wynajęcia. Polacy coraz chętniej sięgają po outsourcing?

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 5,1 proc. W porównaniu z kwietniem 2023 r. spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z majem 2022 r. – o 0,3 p.p. Spadające bezrobocie to wyzwanie dla firm, które cały czas borykają się z brakiem wykwalifikować pracowników. Potwierdzają to dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W okresie od lipca do września 2023 r. 31 proc. firm planuje zatrudniać nowych pracowników, a w serwisach z ogłoszeniami pojawiło się ponad 300 ofert. Najbardziej poszukiwani są CIO, czyli osoby odpowiedzialne w organizacji za stan, rozwój i wdrożenia technologii informacyjnych, a także dyrektorzy IT. PARP odnotował 67-procentowy wzrost liczby ogłoszeń rok do roku.

Księgowa pilnie poszukiwana

Liczba ogłoszeń o pracę dla księgowych i specjalistów do spraw rachunkowości wzrosła o 43 procent rok do roku. Z obserwacji Michała Pasternaka, CEO AccroWell – firmy, która zajmuje się outsourcingiem usług księgowo-finansowych – wynika, że coraz więcej przedsiębiorstw sięga w tej sytuacji po outsourcing.



– Poszukiwanie pracowników w obszarze finansowym to ogromne wyzwanie. Wiele firm boryka się z brakiem wykwalifikowanych specjalistów i tym samym sięga po outsourcing – wyjaśnia Michał Pasternak, CEO AccroWell. – Jakie są największe zalety takiego rozwiązania? To przede wszystkim elastyczność, duża dostępność specjalisty, a także indywidualne, spersonalizowane podejście do zadań. Delegowany pracownik lub cały zespół utrzymują standardy firmy, dla której są dedykowani. Sięganie po outsourcing zapewnia przedsiębiorcom ciągłość zatrudnienia. Klient otrzymuje także dostęp do zaawansowanych narzędzi do obsługi księgowości, jak również unikalne know how i codzienne wsparcie specjalisty lub dedykowanych zespołów.

W Polsce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów zgłasza aż 72 proc. pracodawców.

Prognozy dla rynku pracy w Polsce

W okresie od lipca do końca września br. 31 proc. firm w Polsce planuje zwiększyć zatrudnienie. Poza wcześniej wymienianymi stanowiskami do zawodów najbardziej poszukiwanych można dodać lekarza. Liczba ofert w tym obszarze wzrosła rok do roku o 36 proc. Co więcej, pracownicy są bardziej otwarci na zmiany – a ten trend może niepokoić. Dane wskazują, że 8 na 10 osób, które rozpoczęły nową pracę w ciągu ostatniego roku, jest otwartych na poszukiwanie nowych wyzwań zawodowych.

– Sukces zawodowy nie jest jedynym wyznacznikiem zadowolenia z pracy – dodaje Michał Pasternak. – Współcześni pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej. Istotne są elastyczne godziny pracy, dodatkowe premie pieniężne i dni wolne z okazji np. urodzin. Obserwujemy, że pracownicy cenią sobie dostęp do wiedzy. Są także bardziej ostrożni. Często – zanim podejmą zatrudnienie u danego pracodawcy – chcą dokładnie poznać organizację i spotkać się z potencjalnym zespołem.

Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na pracowników w Polsce istnieje duże prawdopodobieństwo, że coraz więcej firm sięgnie po outsourcing.

AccroWell wspiera przedsiębiorców w całej Europie oferując im outsourcing usług z obszarów: finansów, księgowości, kontrolingu, nadzoru finansowo-księgowego, kadr czy płac.