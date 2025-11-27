REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia

ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 07:43
Maja Retman
Maja Retman
ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia
ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy to możliwe, że ZUS może podnieść emeryturę prawie o 1900 złotych i to także tym, którzy nie wypracowali obwarowanego przepisami wymaganego stażu? Tak. Wystarczy złożenie tylko jednego oświadczenia, żeby otrzymać dopłatę do minimalnej kwoty.

Emerytura bez stażu. Jak to możliwe?

Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako Mama 4 plus, które dla wielu osób może stanowić wyrównanie ich obecnej emerytury lub zastąpić ją w całości. Co ważne, nie jest to waloryzacja ani standardowe świadczenie zależne od lat pracy. To forma wsparcia dla tych, którzy całe życie poświęcili wychowaniu dzieci, a na koncie emerytalnym mają niewiele lub nic.

REKLAMA

REKLAMA

Mechanizm jest prosty

Jeśli obecne świadczenie emerytalne albo rentowe nie sięga minimum, ZUS dopłaca różnicę. A tam, gdzie świadczenia nie ma wcale, wypłaca pełną kwotę minimalnej emerytury, czyli 1878,91 zł brutto. Prawo to otwiera drogę do stabilnego dochodu przede wszystkim kobietom, ale również części mężczyzn, którzy wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Zobacz również:

Kto może liczyć na dopłatę be stażu?

Warunki są jasno opisane: matki mogą ubiegać się o wsparcie po ukończeniu 60 lat, a ojcowie po 65., o ile to oni faktycznie pełnili główną rolę wychowawczą, np. po śmierci matki lub jej długotrwałej nieobecności. Do tego dochodzi jeszcze jeden warunek – brak dochodu zapewniającego „niezbędne środki do życia” oraz przynajmniej dziesięć lat życia i pracy w Polsce po 16. roku życia.

To właśnie te zasady sprawiają, że tak wiele osób – szczególnie seniorek – po raz pierwszy może liczyć na pełne świadczenie, mimo że nigdy nie zgromadziły wymaganych lat składkowych.

REKLAMA

Oświadczenie, które otwiera drogę do pieniędzy

Największe emocje wzbudza jednak nie wysokość dopłaty, lecz dokument, który decyduje o przyznaniu świadczenia. Ustawa nie wymaga udowodnienia stażu pracy ani przedstawiania szczegółowej historii zawodowej – liczy się zupełnie coś innego. Wniosek o Mama 4+ musi zostać uzupełniony o oświadczenie dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Podpisuje się je pod rygorem odpowiedzialności karnej, co oznacza, że wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W oświadczeniu trzeba wymienić liczbę dzieci, które zostały wychowane, wskazać ewentualne przerwy w opiece, podać dochody własne i z gospodarstwa rolnego oraz poinformować o innych pobieranych świadczeniach. Osoby ubiegające się o wsparcie muszą też zaznaczyć, czy przebywają w zakładzie karnym oraz – w przypadku ojców – czy matka dzieci zmarła lub przestała je wychowywać.

Zobacz również:

Jedna rzecz jest w oświadczeniu najważniejsza

Najważniejszy jednak jest jeden, krótki akapit, który decyduje o wszystkim: potwierdzenie, że ten kto składa wniosek nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. To właśnie ta deklaracja otwiera drogę do pełnej kwoty 1878,91 zł – niezależnie od tego, jak wygląda historia zawodowa wnioskodawcy.

Program, choć prosty, zmienia życie wielu rodzin. W wirtualnych kolejkach pojawia się coraz więcej tych, którzy po latach pracy opiekuńczej wreszcie mają szansę na godne minimum.

Powiązane
Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia
27 lis 2025

Czy to możliwe, że ZUS może podnieść emeryturę prawie o 1900 złotych i to także tym, którzy nie wypracowali obwarowanego przepisami wymaganego stażu? Tak. Wystarczy złożenie tylko jednego oświadczenia, żeby otrzymać dopłatę do minimalnej kwoty.
Wypłaty dla nauczycieli do 6 czerwca 2026 r. Wyrównanie od 1 września 2025 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe [Karta Nauczyciela]
27 lis 2025

Zmiany w Karcie Nauczyciela od stycznia 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w większej liczbie przypadków. Wypłata z wyrównaniem od 1 września 2025 r. nastąpi do 6 czerwca 2026 r.
Jak wspierać kondycję psychiczną uczniów, gdy system edukacji zawodzi?
26 lis 2025

Każdej jesieni polscy uczniowie i ich rodzice stają wobec zderzenia z systemem edukacji, który nie nadąża za współczesnością i potrzebami młodych ludzi. Po wakacyjnej przerwie, pełnej planów i nadziei, że „w tym roku będzie inaczej”, wielu z nich już w pierwszych tygodniach nauki doświadcza rozczarowania, frustracji i poczucia bezsilności. Za tymi emocjami nie kryje się lenistwo ani brak ambicji, lecz narastające od lat zjawisko przeciążenia psychicznego uczniów, które staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych w Polsce. Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży to dziś nie tylko temat kampanii społecznych, lecz kluczowy wskaźnik jakości całego systemu edukacyjnego.
Social mediów już nie da się „wyłączyć”. Szkoła i nauczyciele muszą pokazać jak z nich korzystać – mądrze i z umiarem
26 lis 2025

Pokolenie urodzone po 2010 roku dorasta w rzeczywistości, w której granica między światem realnym a cyfrowym praktycznie się rozmyła. To pierwsza generacja, której proces dojrzewania emocjonalnego, społecznego i poznawczego odbywa się równocześnie w dwóch wymiarach – rzeczywistości fizycznej i przestrzeni online.

REKLAMA

Jedziesz na letnich oponach w warunkach zimowych? Ryzykujesz mandat do 3000 zł za jazdę i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
26 lis 2025

Czasem można usłyszeć opinię, że w naszym kraju nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych. Ale jest zakaz jazdy na oponach letnich w warunkach zimowych. Wynika on z przepisów ogólnych kodeksu drogowego oraz kodeksu wykroczeń. I podobnie, jak np. za rzucanie pizzą w innych uczestników ruchu można dostać mandat – chociaż też nie jest to wymienione szczegółowo w przepisach. Część kierowców bagatelizuje znaczenie właściwego stanu technicznego samochodu w tym opon, nie zdając sobie sprawy z poważnych konsekwencji, także prawnych, takiego zaniedbania. Polskie prawo nakłada na właścicieli pojazdów obowiązek utrzymania ich w należytym stanie technicznym, a opony jako jedyny punkt styku samochodu z drogą także podlegają kilku przepisom. Niedostosowanie pojazdu do warunków drogowych może skutkować mandatem lub grzywną sięgającą nawet 3000 złotych, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a w skrajnych przypadkach zakazem dalszej jazdy.
Mieszkanie blisko rodziców (ale osobno) ma sens. Od neo-gniazdownictwa do klastrów mieszkalnych
26 lis 2025

Z różnych powodów - np. społecznych i demograficznych - polskie rodziny coraz częściej rewidują dotychczasowe modele zamieszkiwania. Kryzys dostępności mieszkań uderza przede wszystkim w młodych dorosłych, co wzmacnia skalę zjawiska gniazdownictwa. Jak wynika z danych GUS, aż 63% młodych osób mieszkających z rodzicami to osoby pracujące, lecz ich dochody nie pozwalają na pełną samodzielność mieszkaniową. Coraz częściej jest to również świadomy wybór – neo-gniazdownictwo oparte na bliskości, trosce i... optymalizacji kosztów.
Nowelizacja ksh w 2026 r. Przedłużenie mocy dowodowej papierowych akcji, koniec z podziałem na akcje imienne i na okaziciela oraz i inne zmiany
26 lis 2025

W dniu 26 listopada 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego. Chodzi m.in. o poprawę przejrzystości i dostępności informacji o firmach prowadzących rejestry akcjonariuszy spółek niepublicznych, czyli takich, które nie są notowane na giełdzie. Projekt przewiduje zwiększenie i uporządkowanie obowiązków informacyjnych spółek oraz instytucji, które prowadzą rejestr akcjonariuszy. Dzięki temu obieg informacji o akcjach stanie się bardziej czytelny, bezpieczny i przewidywalny. Skutkiem nowelizacji będzie też rezygnacja z dotychczasowej klasyfikacji akcji na akcje imienne i na okaziciela. Nowe przepisy mają wejść w życie po dwunastu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 28 lutego 2026 roku.
Nieoczekiwana listopadowa waloryzacja emerytur – co najmniej 2 tysiące złotych dla każdego emeryta i rencisty. Prezydent już złożył swój podpis
27 lis 2025

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest raz w roku, w dniu 1 marca. Na wskaźnik waloryzacji, który decyduje o kwocie podwyżki świadczeń - ma wpływ kilka czynników (w tym zwłaszcza ubiegłoroczna inflacja). Dotychczas, nie była zagwarantowana minimalna kwota takiej corocznej waloryzacji (tj. kwota minimalnego podwyższenia świadczeń). Stan ten - ma jednak ulec zmianie, w związku z podpisaniem przez Prezydenta Karola Nawrockiego, w dniu 3 listopada br., projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

Lista kontrolna PIP: rewolucja dla pracowników, pracodawców, zleceniobiorców, zleceniodawców. Jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce?
27 lis 2025

Lista kontrolna PIP. Rewolucja w kontroli zatrudnienia: jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce? Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy może stać się przełomowym narzędziem w historii polskiego prawa pracy. Po raz pierwszy pracodawcy, pracownicy i inspektorzy pracy będą dysponować tym samym, uzgodnionym wspólnie instrumentem oceny charakteru zatrudnienia. Dlaczego to takie ważne? Bo wybór odpowiedniej formy zatrudnienia to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą staje każdy przedsiębiorca, ale i osoba zatrudniana. Nieprawidłowa kwalifikacja umowy może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych – zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby wykonującej pracę. Aby rozwiązać ten problem systemowo, Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki zainicjował prace nad innowacyjnym narzędziem: listą kontrolną, która w przejrzysty sposób wskaże, jaki rodzaj umowy powinien zostać zastosowany w konkretnej sytuacji zawodowej.
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
26 lis 2025

Przez ostatnie miesiące dużo mówiło się o systemie kaucyjnym, który polega na selektywnym zbieraniu określonych butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych. Wiele kwestii zostało już opisanych, ale pojawia się praktyczny problem: co z osobami, które nie chcą albo z różnych względów nie są w stanie przechowywać niezgniecionych butelek i puszek oraz nosić ich do punktów zwrotu (automatów lub sklepów uczestniczących w systemie)? Czy w dalszym ciągu zgodne z prawem będzie wyrzucanie takich opakowań tak jak dotychczas – czyli szklanych do pojemników zielonych, a plastikowych i aluminiowych do żółtych – razem z innymi odpadami segregowanymi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA