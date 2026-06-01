Wiosenne wydatki pod kontrolą? Polacy ujawniają, na co idą pieniądze

Co trzeci Polak planuje wiosenne wydatki z wyprzedzeniem i odkłada na nie pieniądze - wynika z badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”. Respondenci podczas wiosny najwięcej wydają na wyjazdy, a także na media i opłaty domowe.

Na co Polacy wydają najwięcej pieniędzy wiosną?

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, największy wpływ na portfele Polaków w okresie wiosennym mają wyjazdy, na które wskazało 40 proc. ankietowanych. Respondenci wydają też na media i opłaty domowe (25 proc.) oraz zakupy do ogrodu lub na balkon (21 proc.). Na wiosenne wydatki składają się też remonty, wymiana garderoby (po 19 proc.) oraz koszty leczenia, w tym leki, wizyty i badania (16 proc.).

Jeden na siedmiu badanych wskazało, że największym kosztem są rodzinne uroczystości i codzienne przyjemności, jak jedzenie na mieście, rozrywka czy hobby (po 14 proc.). Co dziesiąty badany musi z kolei zagospodarować środki na inwestycje w samochód (10 proc.), wydatki na dzieci czy też związane z rekreacją i sportem (po 9 proc).

Czy Polacy planują wiosenne wydatki z wyprzedzeniem?

Z badania wynika, że 35 proc. ankietowanych planuje takie wydatki z wyprzedzeniem i odkłada na nie środki, 16 proc. wydaje więcej, a 15 proc. stara się rezygnować z innych kategorii zakupów. Z kolei niemal co czwarty respondent (23 proc.) nie zwiększa miesięcznej puli wydatków.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.