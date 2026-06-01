Tanie paliwo w poniedziałek. Jakie ceny na stacjach benzynowych za benzynę i olej napędowy?
W poniedziałek paliwo jest tańsze. Minister energii wydał obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego. Jakie są ceny paliwa w dniu 1 czerwca? Sprawdzamy!
Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w poniedziałek
W poniedziałek 1 czerwca ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:
- 6,05 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,60 zł za 1 litr;
- 6,63 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,14 zł za 1 litr;
- 6,34 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,87 zł za 1 litr.
W poniedziałek w porównaniu do piątku ceny benzyny 95 i benzyny 98 są niższe odpowiednio o 11 gr i 10 gr. Olej napędowy stanieje o 3 gr. Miejmy nadzieję, że ten trend spadkowy zostanie utrzymany także w późniejszym okresie.
Rząd przedłużył program CPN
Rządowy program CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca bieżącego roku.
W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Podstawa prawna:
- obwieszczenie Ministra Energii z 29 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 540)
