Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy

Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy

01 czerwca 2026, 09:12
oprac. Łucja Orzeł
Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy
Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy
Shutterstock

56,7 proc. badanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci; 81,3 proc. ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż 20 lat temu; 64 proc. jest zadania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w Polsce - wynika z badania IBRiS.

Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci?

W badaniu respondenci zapytani zostali o to czy ich zadaniem warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. 56,7 proc. odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 36,6 proc. Mężczyźni częściej niż kobiety pozytywnie oceniają warunki do posiadania dzieci. Taką opinię wyraża 60,4 proc. mężczyzn i 53,4 proc. kobiet. Wśród osób posiadających dzieci odsetek pozytywnych ocen wynosi 60,7 proc., a wśród osób bezdzietnych 44,3 proc.

Czy dziś łatwiej być rodzicem niż 20 lat temu?

W ocenie 48 proc. respondentów dziś łatwiej być rodzicem niż 20 lat temu. 41,4 proc. ocenia, że jest trudniej. Różnice widać przede wszystkim w doświadczeniu rodzicielstwa. Wśród osób posiadających dzieci 52,3 proc. uważa, że dziś łatwiej być rodzicem. Jednocześnie wśród rodziców dzieci do 18 lat 47,7 proc. uważa, że dziś jest trudniej.

Respondenci bardzo dobrze oceniają warunki rozwoju dzieci. 81,3 proc. uważa, że są one dziś lepsze niż 20 lat temu. Przeciwnego zdania jest 13,5 proc. badanych.

Czy Polacy widzą więcej korzyści niż kosztów w posiadaniu dzieci?

50 proc. badanych uważa, że posiadanie dzieci oznacza więcej zysków i korzyści niż kosztów czy problemów. Przeciwnego zdania jest 36,1 proc. badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety wskazują na przewagę korzyści. Tak odpowiada 55,8 proc. mężczyzn i 44,9 proc. kobiet.

Wśród osób posiadających dzieci odsetek ten wynosi 55,3 proc., a wśród osób bez dzieci 33,8 proc. W przypadku rodziców dzieci do 18 lat oceny są bardziej wyrównane. 46,7 proc. z nich widzi więcej korzyści, a 44,4 proc. więcej kosztów i problemów. Wśród osób bez dzieci w wieku do 18 lat o korzyściach przekonanych jest 62,7 proc.

Respondenci pytani byli też o różne ewentualne formy pomocy lub zachęty do posiadania dzieci.

Czy wsparcie państwa i dostęp do mieszkań mogą poprawić dzietność?

46,5 proc. respondentów wskazuje, że rodzice, którzy mają co najmniej dwoje dzieci, nie powinni płacić podatku dochodowego (PIT). Przeciwnego zdania jest 39,7 proc. Zwolnienie z płacenia PIT najczęściej popierają rodzice dzieci do 18 lat - 57 proc.

71 proc. badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby bezdzietne powinny płacić dodatkowy podatek. Popiera go 19,6 proc. respondentów.

Opinie o większym wsparciu finansowym dla rodziców są prawie równo podzielone. 45,9 proc. respondentów zgadza się, że rodzice powinni otrzymywać większe wsparcie od państwa niż obecnie. 44,2 proc. się z tym nie zgadza. Największe poparcie widać wśród rodziców dzieci do 18 lat. Z takim rozwiązaniem zgadza się 58,9 proc. badanych z tej grupy. Wśród osób bez dzieci do 18 lat odsetek ten wynosi 43,1 proc.

64 proc. jest zadania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w Polsce. Odmiennego zdania jest 28 proc. badanych. Największy odsetek opowiadających się za tym, że lepszy dostęp do mieszkań dobrze wpłynie na demografię jest wśród respondentów mających dzieci do lat 18 - takie rozwiązanie popiera 73 proc. z nich.

64,7 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że brak dzieci to efekt zmian społecznych i żadne działania państwa tego nie zatrzymają. Przeciwnego zdania jest 27,4 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27–28 maja 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI/CAWI.

Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej
Źródło: PAP
01 cze 2026

Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
01 cze 2026

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.

Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.

Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.
