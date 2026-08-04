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Rise2040: wizja przyszłości finansów i rachunkowości

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  • Artykuł sponsorowany
04 sierpnia 2026, 11:17
Rise2040: wizja przyszłości finansów i rachunkowości / AICPA & CIMA
Rise2040: wizja przyszłości finansów i rachunkowości / AICPA & CIMA
Materiały prasowe

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Association of International Certified Professional Accountants (AICPA i CIMA) zaprezentowało inicjatywę Rise2040: Shaping the Future of Finance and Accounting. Jest to globalny projekt tworzony przez przedstawicieli profesji finansowo-księgowej, którego celem jest nie tylko przewidywanie przyszłości profesji, lecz także aktywne jej kształtowanie.

Ta globalna inicjatywa AICPA i CIMA to zaproszenie do wspólnego kształtowania przyszłości profesji opartej na zaufaniu, technologii i transformacji, w której kluczową rolę odgrywają ludzie.

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Inicjatywa Rise2040 powstała w efekcie szeroko zakrojonych konsultacji prowadzonych w ponad 25 krajach z udziałem ponad 6000 specjalistów z obszaru rachunkowości i finansów. Stanowi stale aktualizowaną platformę wiedzy, w ramach której gromadzone i integrowane są wnioski dotyczące przyszłości profesji, pozwalające wypracować wizję jej rozwoju w erze postępu technologicznego, sztucznej inteligencji, rosnącej ilości danych oraz coraz większej złożoności otoczenia biznesowego.

Rise2040 nie polega na przewidywaniu jednej, z góry określonej przyszłości. Celem tej inicjatywy jest wyposażenie profesji w narzędzia pozwalające aktywnie ją kształtować” – powiedział Mark Koziel CPA, CGMA, CEO, AICPA i CIMA. „Znajdujemy się w przełomowym momencie. Wraz z tym, jak sztuczna inteligencja zmienia sposób wykonywania pracy, o naszej wartości będą coraz częściej decydować ludzki osąd, zaufanie i zdolność do działania w warunkach rosnącej złożoności. Fundament inicjatywy stanowią platforma AI Rise2040 oraz główny raport. Oba te elementy opierają się na jednej kluczowej obserwacji: o przyszłości profesji nie zadecydują zmiany, które na nią wpływają, lecz sposób, w jaki na nie odpowiemy.

Od raportowania przeszłości do kształtowania przyszłości

Wizja przedstawiona w ramach Rise2040 wskazuje na głęboką transformację, która już się rozpoczęła. Wraz z automatyzacją rutynowych zadań profesja coraz szybciej odchodzi od koncentracji na raportowaniu historycznych danych na rzecz dostarczania analiz, prognoz i strategicznego wsparcia decyzyjnego. Oznacza to przejście w kierunku roli doradcy pomagającego organizacjom przewidywać przyszłe wyzwania i szanse.

Jednocześnie zaufanie pozostaje niezmiennym fundamentem profesji, a jego znaczenie staje się coraz większe. W świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję i ogromne ilości danych ludzki osąd, etyka i odpowiedzialność stają się jeszcze ważniejszymi wyróżnikami.

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Globalne konsultacje pokazały, że profesja nie wycofuje się w obliczu zmian, lecz aktywnie stawia im czoła, stawiając człowieka w centrum transformacji” – powiedział Tom Hood, EVP, Business Engagement & Growth, AICPA i CIMA. „Specjaliści ds. finansów i rachunkowości wykraczają dziś poza tradycyjną rolę związaną z zapewnianiem zgodności regulacyjnej, stając się strategicznymi doradcami, interpretatorami danych i architektami zaufania. Dziś najważniejsze jest przyspieszenie tej transformacji poprzez rozwój kompetencji, nowych modeli zarządzania talentami oraz sposobu myślenia o przywództwie, które pozwolą tworzyć wartość i budować zaufanie w zupełnie nowy sposób.

Raport wskazuje pięć wzajemnie powiązanych czynników, które będą kształtować przyszłość profesji:

  • technologia i infrastruktura danych,
  • transformacja modeli tworzenia wartości,
  • zmiany w obszarze talentów i rynku pracy,
  • ramy regulacyjne i mechanizmy budowania zaufania
  • oczekiwania rynku i społeczeństwa.

Czynniki te zmieniają sposób wykonywania pracy, tworzenia wartości oraz pełnienia ról przywódczych.

Uczestnicy badania podkreślali również, że technologia nie zastępuje profesji, lecz wzmacnia jej znaczenie, uwalniając specjalistów od rutynowych zadań i pozwalając im koncentrować się na działaniach o wyższej wartości, takich jak doradztwo, planowanie scenariuszowe, opracowywanie strategii czy wspieranie procesów decyzyjnych.

Wezwanie do przewodzenia zmianom zamiast reagowania na nie 

Tom Hood podkreślił: „Jednym z najważniejszych wniosków płynących z Rise2040 jest to, że największym zagrożeniem nie są same zakłócenia, lecz opór wobec zmian. Uczestnicy globalnych dyskusji częściej wskazywali organizacyjną inercję jako bardziej bezpośrednie ryzyko niż samą sztuczną inteligencję. To wyraźny sygnał, że potrzebne jest świadome i konsekwentne działanie.”

Wnioski płynące z projektu wskazują, że profesja znalazła się w punkcie zwrotnym, który wymaga przejścia od reaktywnego dostosowywania się do zmian do świadomego, proaktywnego przywództwa.

W przeciwieństwie do wcześniejszych inicjatyw tego typu Rise2040 nie jest jednorazowym raportem, lecz stale rozwijaną platformą wiedzy. Oparta na metodach foresightu strategicznego oraz analizie wspieranej przez sztuczną inteligencję, umożliwia ciągłe gromadzenie wiedzy i przekładanie płynących z niej wniosków na konkretne działania w skali globalnej.

Inicjatywa będzie nadal rozwijana poprzez poszerzanie dialogu, pogłębianie analiz oraz udostępnianie praktycznych narzędzi wspierających organizacje i profesjonalistów we wdrażaniu tych wniosków w codziennej działalności.

Kształtowanie przyszłości zaczyna się dziś

„Rise2040 podkreśla naszą wspólną odpowiedzialność” – dodał Mark Koziel. „Przyszłość profesji nie jest z góry przesądzona. Będzie zależeć od decyzji, które podejmujemy już dziś.”

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA i CIMA, powiedział: „W całej Europie profesja przechodzi dynamiczną transformację napędzaną cyfryzacją i rosnącą złożonością otoczenia. Wspólnie z członkami, pracodawcami, partnerami, administracją publiczną i całym środowiskiem zawodowym chcemy aktywnie kształtować tę transformację. Rise2040 jest platformą, która nam to umożliwi”.

Dodał również: „Nie chodzi jedynie o nadążanie za zmianami, ale o przewodzenie im. O stworzenie przestrzeni, w której talenty mogą rozwijać się w kierunku ról o wyższej wartości, gdzie o rzeczywistym wpływie decydują zaufanie, osąd i przywództwo człowieka. Właśnie to oznacza hasło Human in the Lead. Technologia będzie się rozwijać. Ilość danych będzie rosła. O znaczeniu naszej profesji zadecyduje jednak coś znacznie ważniejszego – zdolność ludzi do krytycznego myślenia, etycznego działania i podejmowania zdecydowanych decyzji.”

Wnioski z projektu Rise2040 są jednoznaczne: profesja finansowo-księgowa przechodzi drogę „od raportowania przeszłości do kształtowania przyszłości” – kierując się zaufaniem, wykorzystując potencjał technologii i opierając swoje działania na ludzkim osądzie.

Źródło informacji: AICPA & CIMA

Źródło: Artykuł sponsorowany
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