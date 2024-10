Firmy same narażają się na cyberataki przez przestarzałe plany i brak audytów. Teraz dodatkowo za takie zaniechania prawo nałoży na nie kary finansowe

Brak reakcji na nowe zagrożenia może kosztować firmy nie tylko dane, ale także reputację i pieniądze. Jak się okazuje, w świecie, gdzie cyberzagrożenia pojawiają się niemal codziennie, firmy ciągle podchodzą do nich` zbyt beztrosko.

Bierność firm w kwestii cyberbezpieczeństwa to tykająca bomba. Według raportu „State of Enterprise Cyber Risk in the Age of AI 2024”, co dziesiąta firma nigdy nie przeprowadziła audytu swoich systemów, a połowa sprawdza zabezpieczenia raz w tygodniu lub rzadziej. Najbardziej uderza fakt, że 65 proc. firm działa na podstawie przestarzałych, co najmniej dwuletnich, planów.

Cyfrowe bezpieczeństwo firmy: największe zagrożenia

Jeszcze nie zostawiają otwartych drzwi dla cyberkryminalistów, ale z pewnością nie zamykają ich na dostatecznie solidny zamek. Bez szybkich i regularnych działań firmy są narażone na znaczące ryzyko. Obecnie brak dynamicznej strategii ochrony nie jest kwestią wyboru — to prosta droga do katastrofy.

Największe ryzyko dla cyfrowego bezpieczeństwa organizacji stanowią niezaktualizowane systemy i oprogramowanie. 54 proc. ankietowanych jako kluczowe problemy wskazuje luki w zabezpieczeniach, niewłaściwe konfiguracje oraz błędy ludzkie.

Aż 87 proc. osób odpowiedzialnych za cyfrowe bezpieczeństwo w organizacjach nie zdefiniowało wskaźników ryzyka cybernetycznego, a ponad połowa kierownictwa wyższego szczebla nie interesuje się tym zagadnieniem.

Tymczasem, według ekspertów, dbanie o regularne aktualizowanie systemów bezpieczeństwa i aplikacji jest jednym z kluczowych elementów strategii ochrony cyfrowej każdej organizacji.

– W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku brak regularnych aktualizacji zabezpieczeń naraża firmę na poważne ryzyko ataku. Cyberprzestępcy stale poszukują luk w systemach, a producenci oprogramowania regularnie wprowadzają aktualizacje, aby zamknąć wszelkie podatności na ataki – wyjaśnia Paweł Kulpa z Safesqr.

– Zaniedbanie aktualizowania aplikacji może prowadzić do poważnych incydentów, takich jak ataki typu ransomware czy wycieki danych – dodaje ekspert.

Cyfrowe bezpieczeństwo firmy: korzyści z nowych technologii

Dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, w tym monitorowanie pojawiających się nowych zagrożeń, to klucz do utrzymania przewagi w walce z cyberzagrożeniami.

Inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, czy systemy pozwalające na szybkie wychwytywanie wszelkich anomalii, powinny stać się normą. Bez tego typu rozwiązań organizacje nie będą w stanie nadążać za nowymi zagrożeniami.

– Wdrożenie narzędzi AI może poprawić zdolność zespołów bezpieczeństwa do skutecznego monitorowania i zarządzania ryzykiem – zauważa Paweł Kulpa.

– Warto jednak wspomnieć, że aby nie dochodziło do naruszeń danych lub niewłaściwego wykorzystania tych narzędzi, równolegle z technologią należy wprowadzić w organizacji zasady dobrych praktyk związanych z AI – dodaje ekspert.

Nieco ponad połowa respondentów (54 proc.) twierdzi, że ich organizacje już w jakimś stopniu wdrożyły sztuczną inteligencję.

Jednak zespoły ds. bezpieczeństwa coraz częściej postrzegają AI jako źródło nowych zagrożeń – 47 proc. respondentów wyraża obawy dotyczące luk w zabezpieczeniach spowodowanych niskiej jakości kodem, generowanym przez sztuczną inteligencję.

Pomimo tych obaw, tylko połowa respondentów przeprowadza regularne szkolenia i programy uświadamiające na temat implikacji sztucznej inteligencji dla bezpieczeństwa.

Cyfrowe bezpieczeństwo firmy: dbać o nie muszą wszyscy pracownicy

Istotnym problemem jest także niewystarczające zaangażowanie pracowników w kwestie cyberbezpieczeństwa.

Wyniki badania pokazują, że 40 proc. kadry kierowniczej nie otrzymuje regularnych informacji na temat aktualnych zagrożeń. Może to jednak wynikać z faktu, że ponad połowa (54 proc.) kadry kierowniczej wyższego szczebla nie wykazuje zainteresowania cyberbezpieczeństwem swojej organizacji.

– Dla wielu organizacji stworzenie przejrzystego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem, zdefiniowanie procedur i wskaźników oraz zbudowanie systemu raportowania może być sporym wyzwaniem – tłumaczy Paweł Kulpa.

– Dodatkowo pracownikom, którzy nie są bezpośrednio związani z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego, raportowanie czy zgłaszanie luk w zabezpieczeniach może wydawać się zbyt skomplikowane. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zorganizowanie całego systemu raportowania – dodaje ekspert.

Potwierdzają to wyniki badania, ponieważ 29 proc. ankietowanych zauważa, że raportowanie w ich firmach jest zbyt skomplikowane, a przygotowywanie raportów zajmuje za dużo czasu. Rozwiązaniem powinno być uproszczenie raportowania, ale także zwiększenie znaczenia obszaru cyfrowego bezpieczeństwa w całej organizacji.

Stworzenie odpowiedniego systemu i wprowadzenie procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej istotne, ponieważ pojawiają się nowe wymagania prawne, którym organizacje będą musiały się podporządkować.

Jak to wygląda w Polsce?

Nowe regulacje, takie jak rozporządzenie NIS2, wprowadzone przez Unię Europejską, czy też aktualizacje RODO w kontekście bezpieczeństwa danych, nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorstwa.

Organizacje muszą dostosować swoje systemy i procedury do tych wymagań, w przeciwnym razie mogą grozić im poważne kary finansowe. Oznacza to, że bezpieczeństwo cyfrowe nie jest już tylko kwestią technologiczną, ale również prawną i strategiczną, a ignorowanie tych aspektów może mieć naprawdę katastrofalne konsekwencje.