Infor.pl - Finance Talks. Letter of congratulation

Czy zakup zegarka mechanicznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup przez radcę prawnego zegarka mechanicznego, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślono, że zegarek był używany wyłącznie w dni robocze do celów zawodowych i był niezbędny do precyzyjnego odmierzania czasu pracy.