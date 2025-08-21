Urodzenie martwego dziecka - nowe zasady składania dokumentów do zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego od 6 sierpnia 2025 r.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.

Zasiłek macierzyński gdy dziecko urodzi się martwe

Jeżeli dziecko urodzi się martwe, ubezpieczonej matce przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Zasiłek macierzyński jest przyznawany na takich samych zasadach zarówno ubezpieczonej będącej pracownicą, jak i ubezpieczonej, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.



Zaświadczenie o martwym urodzeniu powinno zostać wystawione na podstawie dokumentacji medycznej przez:

- lekarza, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub

- lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub

- położną.



- Dokument ten będzie stanowić podstawę do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego lub pogrzebowego w przypadku gdy nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

REKLAMA

Zmiana w zasiłku pogrzebowym

Nowe przepisy dotyczą również zasiłku pogrzebowego. W sytuacji gdy dziecko urodzi się martwe, ale nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, dokumentem, który wystarczy do tego, by ubiegać się o świadczenie, będzie karta zgonu lub zaświadczenie lekarza bądź położnej.



Dotychczas, jeżeli nie został sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, kobiety po stracie ciąży nie mogły skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego ani do zasiłku pogrzebowego. Rozporządzenia wprowadzają zmiany w tym zakresie, umożliwiając uzyskanie tych świadczeń na podstawie zaświadczenia, które będą wystawiane na podstawie dokumentacji medycznej.



Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. poz. 968).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. poz. 969).



Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego