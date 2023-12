Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [20.12.2023]

W 2024 r. wniosek o dodatek osłonowy można złożyć przez ePUAP. Ale trzeba podpisać elektronicznie nie tylko pismo do gminy, ale i załączony do pisma wniosek o dodatek (czyli załącznik do listu). W 2022 r. gminy nie wymagały podpisania wniosku o dodatek - wystarczył e-podpis na piśmie (składanym elektronicznie). Teraz się to zmieniło.