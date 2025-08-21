REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 sierpnia 2025, 14:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, pieniądze, gotówka, bon senioralny
Nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy program pomocy dla seniorów wkrótce ruszy, a wnioski będzie można składać już od 2025 roku. Celem świadczenia, na które wielu Polaków czekało od dawna, jest sfinansowanie usług opiekuńczych. Oto szczegóły na temat bonu senioralnego.

Nowe wsparcie finansowe dla seniorów po 75 roku życia! To ponad 2000 zł miesięcznie. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie finansowe wprowadzone w Polsce w celu wsparcia osób starszych powyżej 75. roku życia, które potrzebują regularnej opieki, a także ich rodzin. Jego głównym celem jest odciążenie rodzin sprawujących opiekę nad seniorami oraz poprawa jakości życia osób starszych. Bon senioralny może być przeznaczony na opłacenie różnych usług opiekuńczych, takich jak pomoc w codziennych czynnościach, higiena osobista, rehabilitacja, asysta podczas wizyt lekarskich czy działania przeciwdziałające izolacji społecznej.

REKLAMA

Jak działa bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie, które nie jest wypłacane w gotówce. Pozwala on na opłacenie usług wsparcia opiekuńczego w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmują:

  • pomoc w codziennych czynnościach (np. przygotowywanie posiłków),
  • podstawową higienę i pielęgnację,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • wspieranie kontaktów z otoczeniem.

Ile wyniesie bon senioralny?

Maksymalna wartość bonu senioralnego to 2150 zł brutto, co odpowiada 50 godzinom usług opiekuńczych. Ostateczna wysokość wsparcia będzie ustalana przez gminę na podstawie indywidualnej oceny potrzeb seniora. Kwota bonu senioralnego może wynosić od około 516 zł do maksymalnie 2150 zł miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług opiekuńczych wycenianych na około 43 zł za godzinę. Bon jest przyznawany na określony czas i może być odnawiany po spełnieniu wymagań formalnych i kryteriów dochodowych.

Kto może otrzymać bon senioralny i jakie są kryteria?

Program skierowany jest do seniorów po 75. roku życia oraz ich pracujących bliskich. Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić kryteria dochodowe:

  • Dochód seniora nie może przekraczać 5000 zł brutto miesięcznie.
  • Dochód członka rodziny zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotność dla wieloosobowego.

O bon senioralny może ubiegać się rodzina seniora, składając wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowując, aby otrzymać bon senioralny, senior musi mieć co najmniej 75 lat, wymagać pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i mieć niezaspokojone potrzeby, których nie jest w stanie zapewnić rodzina. Ponadto ważnym warunkiem jest, aby zstępni (dzieci, wnuki) seniora byli aktywni zawodowo, co oznacza, że nie mogą oni zapewnić stałej opieki ze względu na pracę. Wnioski składają zazwyczaj osoby bliskie seniorowi w odpowiednich instytucjach, np. w urzędzie gminy.

Kiedy i gdzie można składać wnioski o bon senioralny?

Bon senioralny jest dostępny w formie elektronicznej lub papierowej i jego przyznawanie jest realizowane przez gminy, które kontrolują prawidłowe wykorzystanie środków. Wnioski o bon senioralny będzie można składać najwcześniej na początku 2026 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody oraz stan zdrowia seniora. Decyzja o przyznaniu bonu będzie wydawana na 12 miesięcy. Program ma na celu zapewnienie seniorom możliwości jak najdłuższego pozostania w swoim domu, traktując umieszczenie w placówce opieki całodobowej jako ostateczność.

Powiązane
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Jak wygląda komisja do orzekania o niepełnosprawności po zmianach 14 sierpnia 2025 r.
Jak wygląda komisja do orzekania o niepełnosprawności po zmianach 14 sierpnia 2025 r.
Renta wdowia: zasady do zmiany? Pierwszy termin już w kalendarzu
Renta wdowia: zasady do zmiany? Pierwszy termin już w kalendarzu
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pułapka w rządowym pilotażu! Firmy zapłacą wyższe podatki i składki. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził”
21 sie 2025

Okazuje się, że pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większe podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził” – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Kontrole L4 i obniżenie świadczeń 2025. ZUS sprawdza, czy naprawdę jesteś chory
21 sie 2025

W Polsce rośnie skala nadużyć związanych ze zwolnieniami lekarskimi. Dla większości pracowników L4 to czas leczenia i regeneracji, ale część traktuje je jak okazję do dorobienia albo wyjazdu na wakacje. Liczby mówią same za siebie. Tylko w pierwszym półroczu 2025 roku ZUS odzyskał 150,5 mln zł, wstrzymując tysiące niesłusznie wypłacanych świadczeń.
Czy użyczenie mieszkania trzeba opodatkować?
21 sie 2025

W praktyce często zdarza się, iż użyczamy bezpłatnie mieszkanie naszemu rodzeństwu, kuzynom czy znajomym. Jak na te sytuacje patrzy skarbówka? Niuanse umowy użyczenia wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl i fillup.pl.
Urodzenie martwego dziecka - nowe zasady składania dokumentów do zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego od 6 sierpnia 2025 r.
21 sie 2025

W dniu 6 sierpnia 2025 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.

REKLAMA

14. emerytura w 2025 r. nie dla każdego emeryta i rencisty. ZUS pokazał w tabeli ile wynosi brutto i netto. Kiedy wypłata? Kto nie dostanie wcale?
21 sie 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie w 2025 r. wypłacona - jak co roku - we wrześniu razem z comiesięcznymi świadczeniami. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września a ostatni 1 października. Do dodatkowego świadczenia uprawnione będą osoby, które na 31 sierpnia 2025 roku będą miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego i będą je pobierały. ZUS informuje, że "czternastki" nie dostaną osoby z miesięczną emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto.
Całkowita niezdolność do pracy 2025 – jakie choroby najczęściej prowadzą do renty z ZUS?
21 sie 2025

Czy Twoja choroba może oznaczać całkowitą niezdolność do pracy i prawo do renty z ZUS? Każdego roku tysiące Polaków słyszy od orzeczników, że nie są w stanie podjąć żadnej pracy. Nie ma jednej listy chorób, ale pewne diagnozy dominują w decyzjach ZUS. Zobacz, które problemy zdrowotne najczęściej prowadzą do przyznania renty i dlaczego właśnie one.
Budujesz, remontujesz, rozbudowujesz? Sprawdź, czy potrzebujesz ubezpieczenia
21 sie 2025

Rosnące ceny materiałów i wartość nieruchomości sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na ubezpieczenie już na etapie budowy, remontu czy rozbudowy. Dobrze dobrana polisa pozwala zabezpieczyć majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i stratami finansowymi.
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
21 sie 2025

Nie możesz pracować z powodu wieku albo stanu zdrowia? Sprawdź, czy w 2025 roku przysługuje Ci zasiłek stały z pomocy społecznej. To świadczenie, które zapewnia podstawowe wsparcie finansowe osobom bez możliwości utrzymania się z pracy. Wyjaśniamy, komu przysługuje, ile wynosi, jakie dokumenty są potrzebne i jak wygląda procedura w MOPS.

REKLAMA

Kierowcy: będą nowe zakazy i wysokie kary. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za pewne zachowania
21 sie 2025

Kierowcy - będzie nowy zakaz. Policja i starosta zatrzymają prawo jazdy za drift i celową utratę przyczepności. Dlaczego? Bo jak wskazuje projektodawca: problem nielegalnych wyścigów, rajdów i tym podobnych imprez odbywających się na drogach, na których odbywa się ruch kołowy, staje się coraz bardziej odczuwalny i ma coraz większy wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników dróg.
Najpierw PZON odmówił jakiegokolwiek stopnia niepełnosprawności. Rok później Wojskowa Komisja Lekarska uznała mnie za całkowicie i trwale niezdolnego do służby wojskowej, wskazując jednoznacznie na trwałe następstwa urazu mózgu i ubytki kostne
21 sie 2025

Infor.pl opublikował artykuł opisujący perypetie osoby niepełnosprawnej "mundurowej", która musi stawać przed komisjami lekarskimi wojskowymi (w celu potwierdzenia niepełnosprawności), a następnie przed analogicznymi komisjami "cywilnymi". Wynika to z tego, że orzeczenia "wojskowe" o niepełnosprawności nie są akceptowane przez systemy świadczeń "cywilnych" dla niepełnosprawnych. Stan zdrowia osoby niepełnosprawnej w pierwszej historii ewoluował między stopniem lekkim niepełnosprawności a umiarkowanym. Po artykule otrzymaliśmy listy osób niepełnosprawnych "mundurowych", które "krążą" między komisjami "wojskowymi" a cywilnymi". M.in. napisał do nas czytelnik, który został uznany za osobę niezdolną do służby wojskowej (z uwagi na trwałe okaleczenie) oraz jednocześnie za całkowicie zdrową według Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Pierwszy artykuł dotyczył historii osoby uznawanej za niepełnosprawną zarówno według komisji "cywilnych" jak i "wojskowych". Historia poniżej to człowiek okaleczony (według lekarzy wojskowych) oraz jednocześnie zdrowy (według lekarzy cywilnych).

REKLAMA