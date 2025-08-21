4043 zł dofinansowania z PFRON do wózka inwalidzkiego (elektrycznego) lub skutera - zmiany od sierpnia 2025 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zmienił niedawno Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku. Od 5 sierpnia 2025 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 2 programu mogą złożyć także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które użytkują skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Taka możliwość nastąpiła po decyzji Rady Nadzorczej PFRON o zmianie programu (uchwała nr 5/2025 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 26 czerwca 2025 r.). Dofinansowanie dotyczy kosztów utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

rozwiń >

Do którego programu złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla użytkowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Do programu „Aktywny samorząd” Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie ma wyeliminować lub zmniejszyć bariery w poruszaniu się, ograniczające uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami.



Wnioski można składać od dnia 5 sierpnia 2025 roku w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW): https://sow.pfron.org.pl/



W systemie SOW znaleźć można różne formy pomocy przy wypełnieniu wniosku: pomoc kontekstową, bezpłatną infolinię, mobilnego asystenta, możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości – w trakcie składania kolejnych wniosków itd.



W przypadku pytań dotyczących korzystania z systemu SOW, PFRON zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

- bezpłatna Infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 numer 800 889 777 lub

- sow@pfron.org.pl

REKLAMA

W jakim terminie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć do dnia 31 sierpnia 2025 r.



W kolejnych latach o terminie przyjmowania wniosków PFRON ogłosi na swojej stronie internetowej, w zakładce komunikaty programy i zadania PFRON aktywny samorząd komunikaty.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

- we własnym imieniu – gdy jesteś pełnoletni i masz zdolność do czynności prawnych,

- w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej – gdy jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby,

- w imieniu i na rzecz osoby pełnoletniej, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – gdy jesteś opiekunem prawnym tej osoby,

- w imieniu osoby, która udzieliła Ci pełnomocnictwa (notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej – wzór takiego pełnomocnictwa znajdziesz pod adresem: Pełnomocnictwa w SOW w zwykłej formie pisemnej - portal informacyjny SOW (pfron.org.pl)).

Na jakie wydatki można dostać dofinansowanie?

W tym programie PFRON dofinansowuje koszty utrzymania sprawności technicznej skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.



W szczególności można uzyskać dofinansowanie kosztu zakupu:

- akumulatora lub akumulatorów do pojazdu, a także innych kosztów: niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji.

- dodatkowych elementów lub dodatkowego wyposażenia pojazdu w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub poprawy stanu technicznego pojazdu.

- niezbędnych wydatków związanych z zachowaniem albo poprawą funkcjonalności pojazdu, sprawnością i bezpieczeństwem poruszania się przy pomocy wózka/skutera.

- dodatkowego oprzyrządowania lub niezbędnych dodatkowych elementów wyposażenia w związku ze zmianami w swoim stanie fizycznym lub pogłębiającymi się trudnościami w poruszaniu się przy pomocy posiadanego pojazdu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

PFRON informuje, że kwota dofinansowania wynosi aktualnie 4.043 zł. Kwota ta jest przeznaczona na zakup wszystkich wybranych przez daną osobę przedmiotów. Przy czym na zakup jednego akumulatora maksymalne dofinansowanie wynosi 1.155 zł. Można ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego akumulatora, ale we wniosku trzeba uzasadnić dlaczego jest potrzebny kolejny akumulator.



Nie trzeba mieć udziału własnego w zakupie, o ile przyznana kwota dofinansowania umożliwia sfinansowanie potrzeb osoby niepełnosprawnej wskazanych we wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Ponieważ w programie w przypadku Obszaru C Zadanie 2 obowiązuje zasada refundacji kosztów, nowi adresaci pomocy – użytkownicy skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, mogą ubiegać się także o refundację kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku.



Warunkiem przyznania takiej refundacji jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w dniu poniesienia kosztu proponowanego do refundacji oraz przedstawienie faktury VAT potwierdzającej dokonany zakup.

Jak często można składać wniosek o dofinansowanie?

Ponowna pomoc w ramach zadania, w którym uzyskałeś dofinansowanie (Obszar C Zadanie 2) może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę, wcześniej dofinansowaną.



Przykładowo, jeśli za pierwszym razem uzyskałeś dofinansowanie zakupu akumulatora, na który udzielono sześciomiesięcznej gwarancji, to kolejny wniosek o kolejne dofinansowanie (na przykład remontu pojazdu) można złożyć po upływie gwarancji udzielonej na akumulator.

Kto obsługuje wniosek?

Wnioski są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (MCPR lub PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem: sow baza instytucji

Jak przygotować wniosek i załączniki?

Wniosek o dofinansowanie zawiera tylko najpotrzebniejsze dane i załączniki. Wpisane raz do systemu SOW dane można wykorzystać w kolejnym wniosku.



Trzeba mieć przygotowany skan lub kopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Ważne PFRON przypomina: Pamiętaj! Wniosek musi być przez Ciebie podpisany! Tylko podpisany i kompletny wniosek będzie rozpatrzony; Kompletny wniosek to taki, który zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki. We wniosku trzeba dokładnie opisać, w jakim celu wnioskodawca stara się o dofinansowanie i uzasadnić wybór każdego z przedmiotów przedstawionych do dofinansowania.

REKLAMA

Wnioskujący o dofinansowanie musi:

- być wskazany jako bezpośredni płatnik przedmiotów wskazanych do dofinansowania,

- zgromadzić faktury VAT potwierdzające wydatki,

- czekać na zawarcie umowy dofinansowania, która jest podstawą przekazania dofinansowania.

Po złożeniu wniosku trzeba czekać na informację w systemie SOW, czy wniosek został przyjęty do realizacji, a następnie na informację o terminie zawarcia umowy dofinansowania.



PFRON zaleca także, by wnioskodawca uzyskał od sprzedawcy (usługodawcy) gwarancję na zrealizowany zakup/usługę i znał termin obowiązywania tej gwarancji.