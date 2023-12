Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [22.12.2023]

Wypłata dywidendy w spółce z o.o. od A do Z [kompendium]. Zasady, termin, formy wypłaty, ewidencja księgowa, opodatkowanie

Warunkiem wypłaty dywidendy w spółce z o.o. jest wypracowanie przez nią zysku w danym roku obrotowym, potwierdzonego sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą o wypłacie, podjętą przez zgromadzenie udziałowców. Spółka wypłacająca dywidendę ma do wypełnienia szereg obowiązków w tym zakresie, które to są zróżnicowane w zależności od podmiotu otrzymującego dywidendę. Istotny jest również sposób opodatkowania CIT spółki wypłacającej dywidendę. Nieco inne bowiem zasady obowiązują spółki objęte tzw. CIT estońskim, co nie jest szczegółowym przedmiotem niniejszego opracowania.