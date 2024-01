Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [23.01.2024]

NSZZ Policjantów odnosi się do komunikatu MSWiA: 722 zł dla policjanta (3 lata stażu), 800 zł dla dzielnicowego (10 lat), 900 zł dla detektywa i starszego dzielnicowego (15 lat)

W komunikacie z 18 stycznia MSWiA poinformował o tym, że przeciętna podwyżka u policjantów wyniesie 1359 zł. I jak zawsze przy kwotach średnich wywołało to u policjantów kontrowersje. Chodzi o to, że szeregowi policjanci dostaną często 60% tej kwoty. Odniósł się do nich Rafał Jankowski z NSZZ Policjantów.