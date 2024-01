Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [24.01.2024]

Najwyższa emerytura z ZUS zależy nie tylko od waloryzacji rocznych. Kto skorzysta na tym, że ZUS waloryzuje składki na koncie i subkoncie co kwartał

Czy warto przejść na emeryturę w styczniu lub w lutym? Nie al. Każdy ekspert odpowie, że tak. W ten sposób bowiem wyliczoną przez ZUS w styczniu lub w lutym emeryturę zaraz z dniem 1 marca zwaloryzuje. Oznacza to, że otrzymamy emeryturę w przyznanej wysokości raz lub dwa, a zaraz potem kolejne będą wyższe. No i jeszcze do tego dochodzi trzynasta emerytura, której nie dostaniemy jeśli złożymy wniosek o emeryturę w późniejszych miesiącach – przynajmniej w tym roku.