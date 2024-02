Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [06.02.2024]

Wynagrodzenia 2024. Większe podwyżki dla nauczycieli i budżetówki - inni dostaną maksymalnie 10% więcej. „Inflacja nie jest już argumentem, by podnosić płace”

Przedsiębiorcy w roku 2024 są skłonni do podwyższania wynagrodzeń swoim pracownikom, ale to raczej podwyżki symboliczne – tak wynika z obserwacji ekspertów rynku pracy, a sytuację potwierdza w swoim finansowym raporcie firma Hays. Ze statystyk wynika, że ponad 80% pracodawców planuje podwyżki, ale zdecydowana większość o maksymalnie 10%. Tylko co setny chce podwyższyć wynagrodzenia o więcej niż 20%.