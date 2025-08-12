14. emerytura z KRUS w 2025 r. - ile (netto-brutto), dla kogo, kiedy wypłata?

We wrześniu 2025 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci 14 emeryturę; większość uprawnionych otrzyma ok. 1880 zł brutto - to kwota równa najniższej emeryturze - poinformowała KRUS w dniu 12 sierpnia 2025 r. Gdy comiesięczne świadczenie danego seniora przekracza 2900 zł brutto - będzie miał zmniejszoną czternastą emeryturę.

Dla kogo czternasta emerytura z KRUS w 2025 roku?

Jak przypomniała KRUS, tzw. czternastka przysługuje osobom, które na koniec sierpnia br. uzyskały prawo do:

- emerytury rolniczej,

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

- renty rodzinnej,

- okresowej emerytury rolniczej lub

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

KRUS: większość uprawnionych otrzyma 1878,91 zł brutto

„Zdecydowana większość uprawnionych »14 emeryturę« otrzyma w kwocie równej najniższej emeryturze, czyli 1.878,91 zł brutto” – poinformowała Katarzyna Kluczyńska z KRUS, cytowana w komunikacie Kasy. Dodała, że w takim przypadku po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej do emerytów i rencistów trafi 1709,81 zł na rękę.

Gdy comiesięczne świadczenie przekracza 2900 zł brutto - czternasta emerytura będzie zmniejszona

Kluczyńska zaznaczyła, że taka wysokość czternastki wypłacana będzie uprawnionym, u których suma pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2,9 tys. zł brutto, powyżej tej kwoty wypłata będzie pomniejszona według zasady „złotówka za złotówkę”. „Od 1.878,91 zł odjęta zostanie kwota równa różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a sumą 2,9 tys. zł” - wskazała.

Przykład Przykład:

KRUS wyliczyła np., że jeśli były rolnik dostaje emeryturę lub rentę w wysokości 3,3 tys. zł brutto (400 zł powyżej kwoty 2,9 tys. zł) to o 400 zł zostanie pomniejszona jego czternasta emerytura. W takim przypadku świadczenie wyniesie 1478,91 zł brutto.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Wypłaty czternastek będą realizowane wraz z comiesięcznymi emeryturami i rentami, a w przypadku KRUS będą to terminy: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe raz na kwartał, których najbliższa wypłata przypada w październiku, otrzymają czternastą wypłatę we wrześniu. Dodała, że w ub.r. 14. emeryturę w pełnej wysokości, czyli w kwocie równej najniższej emeryturze otrzymało 97 proc. uprawnionych.