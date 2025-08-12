Przelewy bankowe w długi sierpniowy weekend. Kiedy dojdzie przelew wysłany w czwartek po 16:00?

W tym roku 15 sierpnia wypada w piątek. Co z przelewami bankowymi wysłanymi tego dnia? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem.

Piątek 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. System rozliczeniowy Elixir ma zatem standardową przerwę w funkcjonowaniu. Terminowe płatności warto zaplanować i zlecić z odpowiednim wyprzedzeniem.

REKLAMA

System Elixir - jak działa

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ważne Przelewy, które zlecimy 14 sierpnia po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w poniedziałek, 18 sierpnia.

Przelewy w euro i przelewy natychmiastowe

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 15 sierpnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym. To, czy nasz bank udostępnia tę usługę swoim klientom i w jakim zakresie, można sprawdzić na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

KIR został powołany w 1991 r. w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.