15 miesięcy czekania na świadczenie wspierające. Dla wielu to było za długo…

Świadczenie wspierające 2025 – w tych miastach czeka się nawet 15 miesięcy. Gdzie najdłużej?
Złożyłeś wniosek o świadczenie wspierające? Lepiej uzbrój się w cierpliwość. W niektórych miastach na decyzję czeka się nawet rok, a czasem i dłużej. W Olsztynie rekordziści słyszą o terminach przekraczających 15 miesięcy. W woj. śląskim do końca 2024 r. rozpatrzono zaledwie 16,4% wniosków. Dla części osób ten czas okazał się zbyt długi… i nie doczekali pomocy, która miała dać im samodzielność.
Świadczenie wspierające – gdzie jest obiecana rewolucja?
Nowy instrument finansowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające miał być rewolucją. To pomoc dla dorosłych, którzy potrzebują stałej opieki. Jego wysokość, zależna od oceny potrzeb, miała sięgać nawet 220 proc. renty socjalnej, czyli w 2025 r. około 4 133 zł miesięcznie. Świadczenie jest niezależne od dochodu, a prawo do niego uzyskuje osoba, której komisja wojewódzka (WZON) przyznała co najmniej 70 punktów w skali potrzeb, przy czym 87–100 pkt uprawnia do pobierania od 2024 r., 78–86 pkt od 2025 r., a 70–77 pkt od 2026. Rządzący przekonywali, że pieniądze dadzą dorosłym z niepełnosprawnością i ich rodzinom niezależność.
