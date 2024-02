Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [12.02.2024]

W drugiej połowie zeszłego roku rósł popyt na kredyty hipoteczne. Był to głównie wynik rządowego programu, wspierającego zakup pierwszego mieszkania – Bezpieczny kredyt 2%. Ale w styczniu 2024 roku program ten zakończono. Trzeba też pamiętać, że trwa reforma wskaźników referencyjnych. Do końca 2024 roku wskaźnik WIBOR ma zniknąć całkowicie, a w bieżącym roku mają się pojawić oferty banków dla klientów detalicznych oparte o nowy wskaźnik WIRON. Co czeka rynek kredytów mieszkaniowych w 2024 roku?