Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [19.02.2024]

Kierowcy najczęściej z mandatem łączą znaki zakazu. Powinni zatem wiedzieć, że nie tylko za niestosowanie się do zakazów można dostać karę od policjanta. Jest cały katalog innych oznaczeń. I co gorsze, niestosowanie się do nich oznacza nawet 1500 zł grzywny i 15 punktów karnych.