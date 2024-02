Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [21.02.2024]

Czy podatki majątkowe powinny obejmować osoby, które nie mają dużego majątku? Co z wolną kwotą od podatku Belki?

Coraz więcej osób interesuje się inwestowaniem swoich oszczędności. Ma to związek z niedawną wysoka inflacją. Czy złagodzenie 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki skłoniłoby więcej osób do inwestowania? Czy kwota wolna to dobry pomysł?