Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [12.03.2024]

Kod QR to wygoda, zwłaszcza w płatnościach. Do tego stopnia, że wkrótce ma zastąpić całkowicie np. kasowniki a środkach komunikacji publicznej – już teraz „kupno biletu” w tej formie jest bardzo popularne. W autobusie kod podmienić trudno, ale już na parkomacie czy na stronie internetowej – to łatwe. A dla nas o tyle trudne, że fałszywy kod QR wykryć jest znacznie trudniej niż fałszywy link.