Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [26.03.2024]

Ważne zmiany w pracy zdalnej w 2024 r. Pracodawca ma nowe obowiązki. Gdy je przegapi, czeka go kara - nawet do 30.000 zł.

Praca zdalna doczekała się już regulacji ustawowych. Jednak jej stosowanie nadal sprawia pracodawcom problemy. Choć każdy z nich rozumie, że jeśli pracownik ma pracować przy użyciu komputera, to należy mu go zapewnić, to jednak z „wynoszeniem” do domu innych narzędzi pracy mają zazwyczaj problem.