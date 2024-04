Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [09.04.2024] – Oglądaj na żywo!

Niestety, by przekonać się do potrzeby robienia kopi lub archiwizowania na trwałych nośnikach musimy zazwyczaj doznać takiej straty, co boleśnie potwierdza zasadność powiedzenia – mądry Polak po szkodzie. A już robienie backupów – zarówno na komputerach jak i smartfonach, poza sprzętem służbowym, to czynność, z którą obeznani są tylko nieliczni.