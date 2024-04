Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [22.04.2024] – Oglądaj na żywo!

22 kwietnia 2024 r. zaczynają obowiązywać zmiany w programie "Czyste Powietrze", dotyczące m.in. dotacji do pomp ciepła. Do 13 czerwca potrwa zaś okres przejściowy, a po tej dacie dotacje z programu będzie można otrzymać tylko do urządzenia znajdującego się na specjalnej liście.